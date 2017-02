Ghost Recon: Wildlands open beta nu beschikbaar

Vandaag is vanaf 12.00u de Ghost Recon: Wildlands open bčta beschikbaar. Je kunt toegang via de officiële Ghost Recon website aanvragen. De bčta is tot 27 februari speelbaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

In de Ghost Recon: Wildlands open bčta verken je de regio's van Itacua en Montuyoc. Het is jouw missie om het Santa Blanca Cartel te destabiliseren en de lokale bevolking te helpen.

Net als in de eerdere gesloten bčta speel je alleen met AI teamleden of co-op met tot 3 vrienden. De voortgang die je in de bčta maakt wordt niet naar de volledige game overgezet.

De Ghost Recon: Wildlands releasedatum valt op 7 maart. De game komt op de pc, PlayStation 4 en Xbox One uit.

Wil je meer over de game weten? Lees dan ons uitgebreid overzicht van alle beschikbare Ghost Recon: Wildlands info.