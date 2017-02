Cards Against Humanity krijgt een officiële Mass Effect uitbreiding

Cards Against Humanity krijgt een officiŽle Mass Effect uitbreiding, bestaande uit veertien kaarten die mede geschreven zijn door Bioware.

In dit kaartspel voor 18 jaar en ouder maak je vraag en antwoord combinaties, in een poging om de meest grappige of kwetsende combinatie te maken.

"We dachten dat als we een uitbreiding met Bioware zouden schrijven, dat ze ons de nieuwe Mass Effect alvast lieten spelen. Dat gebeurde niet, maar we zijn hier nu toch", aldus de officiŽle site.

De uitbreiding kost 1 dollar en is slechts tijdelijk beschikbaar. Op de site lees je alles wat we weten over Mass Effect: Andromeda.