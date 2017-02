Rime playthrough duurt 'ongeveer 10 uur'

Een playthrough van puzzelgame Rime duurt ongeveer tien uur. Dat meldt hoofdontwerper Kevin Sarda van Tequila Works.

"Het hangt af van de speelstijl die de speler hanteert en hoe diep je jezelf onderdompelt in het verkennen van het eiland en de geheimen van de game", zegt Sarda.

"Als je echt je tijd neemt en alles probeert te ontdekken, doe je waarschijnlijk acht tot tien uur over de game. Het kan natuurlijk ook een paar uur meer of minder zijn."

Door naar geheimen en verzamelbare objecten te zoeken, kun je een 'dieper begrip' van het verhaal krijgen. Sarda benadrukt dat de verzamelbare objecten niet zijn toegevoegd om de gameduur kunstmatig op te rekken.

Rime was oorspronkelijk als PlayStation 4-game in ontwikkeling. De studio haalde de rechten van Sony terug en kondigde onlangs aan dat Rime ook op de Nintendo Switch, pc en Xbox One lanceert