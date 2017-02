Here They Lie nu zonder PSVR te spelen

Horrorgame Here They Lie is vanaf nu ook speelbaar zonder PlayStation VR. De game kwam tegelijkertijd uit met Sony's headset.

De game is een psychologische horrorgame in een eerstepersoonsperspectief, gemaakt door Tangentlemen. In de game loop je rond in een dorpje waar mensen met dierenhoofden je constant opjagen.

De update is gratis, en naast de headset-loze ervaring voegt de ontwikkelaar ook PlayStation 4 Pro-ondersteuning toe. Dat betekent in dit geval een 4K-resolutie, betere schaduwen en lichteffecten. De voorgaande update heeft de head-tracking van de PSVR verbeterd.

Carl's Here They Lie review vind je op de site.