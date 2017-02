Sniper Elite 4 - Alles wat je moet weten

De vrijheidsstrijders van Rebellion Developments zijn hard aan het werk om Sniper Elite 4 gevechtsklaar te maken. Na een zware campagne in Noord-Afrika sluit hoofdpersonage Karl Fairburne zich aan bij de verzetsstrijders in ItaliŽ. Benito Mussolini heeft ItaliŽ in zijn greep en dat land is als bondgenoot van Duitsland een belangrijke pion in de Tweede Wereldoorlog. Haal je Springfield M1903 maar onder het stof vandaan, want we zetten alle info over Sniper Elite 4 voor je op een rijtje.

Releasedatum De Sniper Elite 4 release is 14 februari 2017. De shooter komt dan op de pc, PlayStation 4 en Xbox One uit. Als je een pre-order plaatst, krijg je ook toegang tot de extra missie Target FŁhrer waarin je traditiegetrouw Hitler moet omleggen. Bovendien krijg je zeven camouflage-skins voor de sluipschuttersgeweren waarmee je start.

Review Sniper Elite 4 neemt veel elementen van Sniper Elite 3 over. Het sluipen en snipen is bijna identiek, en bij een indrukwekkende kill zie je nog steeds hoe de organen van fascisten in slow motion en via rŲntgenbeelden uiteen spatten. Dit vierde deel kruidt de formule met enorme levels die uitblinken in variatie en mogelijkheden. Ze zijn meesterlijk ontworpen en laten een diepe indruk na. De mobiliteit die ontwikkelaar Rebellion belooft ontbreekt echter doordat het zo halfslachtig werkt: je hebt maar zeer beperkte mogelijkheden om rond te klimmen en klauteren. Dat wordt nog eens gekoppeld aan zeer hardnekkige bugs, zoals terstond doodvallen na het beklimmen van een ladder. Sniper Elite 4 mist dus rakelings de roos wegens bugs en beperkte mobiliteit, maar de enorme levels zijn fantastisch en memorabel. Daarenboven staat de gameplay nog steeds als een huis en raak je het brutaal afmaken van fascisten nooit beu. Lees hier de volledige Sniper Elite 4 review.

Verhaal en setting Sniper Elite 4 speelt zich af in 1943. Opnieuw kruip je in de huid van hoofdrolspeler Karl Fairburne die zich dit keer in ItaliŽ bevindt. Daar helpt hij verzetsstrijders om het land uit de ijzeren greep van het fascisme te bevrijden. Je krijgt ook de taak om een machtig wapen te ontmantelen. Ondertussen reis je langs bijzondere locaties, zoals dorpjes aan de Mediterraanse kust, kolossale gebouwen, intimiderende bossen en hoge bergtoppen. 1943 staat in het teken van meerdere belangrijke gebeurtenissen. De Sovjet-Unie start in het begin van dat jaar een allerlaatste tegenoffensief tegen de nazi's in Stalingrad. De Duitsers moeten het in februari tegen een overmacht afleggen. De Sovjet-Unie rukt vervolgens op richting Kursk en Kharkov. Aan een ander front trekken de Duitsers zich ook terug, omdat de Amerikanen en Britten zich richting TunesiŽ bewegen. Met een landing op SiciliŽ wordt het einde van een tijdperk ingeluid. In september geeft ItaliŽ zich over aan de geallieerden. Sniper Elite 4 maakt dus in grote lijnen gebruik van de wereldgeschiedenis om een authentiek verhaal te vertellen.

Gameplay Karl Fairburne is een getalenteerde sluipschutter met meerdere handige vaardigheden. Vanuit third-person ga je van de ene locatie naar de andere om er verscheidene doelwitten om te leggen. Wanneer je iemand van een grote afstand ombrengt, toont de game je dat met het X-Ray Kill Cam-systeem. In die stand volgt de camera de kogel richting zijn doelwit, waarna je ziet welke lichaamsdelen aan gort worden geschoten. Versplinterde botten, gescheurde organen en kapotte ledematen worden keer op keer met een macabere aandacht voor detail in beeld gebracht. Met Sniper Elite 4 zijn ook andere dodelijke tactieken aan het X-Ray Kill Cam-systeem toegevoegd. Granaten, melee en stealth activeren eveneens die camera. Volgens Rebellion Developments is de AI verbeterd, waardoor vijanden actief naar een vermiste kameraad op zoek gaan. Daardoor kun je lichamen als lokaas te gebruiken en vijanden in de val lokken. Het doden van een officier geeft je overigens een bonus, omdat hij een logboek bij zich draagt. In dat boek staan de locaties van zijn troepen, wat je in je voordeel kunt gebruiken. Ook het oprapen van vijandelijke flare guns laat je toe om vijanden met artillerie te bestoken. Eveneens kun je tijdens nachtmissies lampen en andere lichtbronnen kapotmaken om beter verstoppertje te spelen. De levels in Sniper Elite 4 zijn groter dan in zijn voorgangers. Volgens creatief directeur Tom Jones van Rebellion is dat bewust gedaan om van de game een sluipschuttersparadijs te maken. De gebieden maken daarom meer gebruik van verticaliteit. Als Karl Fairburne kun je dan ook klimmen.

Wapens Tijdens diverse demo's heeft Rebellion Developments meerdere wapens getoond. Die wapens verbeter je door de vizieren, stabiliteit, terugslag en snuitsnelheid aan te passen. Hieronder vind je de wapens die hoogstwaarschijnlijk in Sniper Elite 4 zitten: Geweren Carcano Sniper

Springfield 1903/05

Gewehr 43 Semi Auto Rifle

Karabiner 98k

Lee Enfield MK III Machinegeweren Thompson M1A1

MP40

FNAB 43

Sten

Ppsh-41 Aanvalsgeweren Sturmgewehr 44 (STG44)

FG-42 Jachtgeweren Trenchgun

"Pretzer" double-barreled shotgun Pistolen Welrod

Colt m1911 Pistol

M1934

AP 38

Webley VI

Luger P08

Multiplayer De game bevat meerdere multiplayermodi. De campaign is in ieder geval met zijn tweeŽn te doorlopen. Daarnaast keert de competitieve multiplayermodus terug. Maximum twaalf spelers kunnen het in zeven verschillende spelmodi tegen elkaar opnemen, waaronder de befaamde Survival Mode waarin je hordes nazi's van je af moet zien te houden. Sniper Elite 4 bevat zes multiplayermappen, maar wordt in de toekomst gratis met nieuwe mappen aangevuld.

Systeemeisen pc-versie Hieronder vind je de Sniper Elite 4 systeemeisen van de pc-versie van de game: Minimale systeemeisen OS: Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10 64-bit

Intel CPU: i3-2100

AMD CPU: n.n.b

RAM: 4GB

AMD GPU: Radeon HD 7870 2GB

NVIDIA GPU: GeForce GTX 660 2GB Aanbevolen systeemeisen OS: Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10 64-bit

Intel CPU: i7-3770

AMD CPU: n.n.b

RAM: 8GB

AMD GPU: Radeon RX 480

NVIDIA GPU: GTX 970

Speciale edities Naast de normale game is er ook een speciale uitvoering van Sniper Elite 4: Deluxe Edition De game

Season pass

Extra missie: Target FŁhrer

Camouflage-skins

Season pass en DLC Ontwikkelaar Rebellion komt met een Sniper Elite 4 season pass. Die bestaat om te beginnen uit alle pre-order content: de Target FŁhrer missie en Camouflage Rifle Skin Pack. Daarnaast bevat de season pass ook nog andere DLC-pakketten. Die bevatten nieuwe campaign missies, wapens, skins en personages voor co-op en multiplayer. Toekomstige nieuwe multiplayermodi en -maps zijn voor iedereen toegankelijk.