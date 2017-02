For Honor - Alles wat je moet weten

Met For Honor gooit Ubisoft het over een andere boeg. Dit keer geen wapengekletter in een postapocalyptisch New York of op mammoeten jagen in de prehistorie. In For Honor staat je eer op het spel. De Franse uitgever trakteert je op actievolle momenten, afgehakte ledematen en moddereten. Wil je meer weten over historische veldslagen en op elkaar inhakkende ridders, Vikingen en samoerai? We zetten alle informatie over de game op een rijtje voor je.

Releasedatum De For Honor release is 14 februari 2017. De game is op de pc, PlayStation 4 en Xbox One verkrijgbaar.

Review Ubisoft Montreal dropt je in een universum waar ridders, samoerai en Vikingen elkaar met wapentuig elkaar te lijf gaan. De gevechten in For Honor lijken oppervlakkig, maar schijn bedriegt. Het gevechtssysteem 'Art of Battle' is namelijk innovatief en bloedstollend. Vooral in directe confrontaties met een andere spelers raak je in heroÔsche gevechten verzeild. In de basis zit de gameplay dus wel goed. De brawler schiet echter alleen op een aantal vlakken tekort. De campaign is vrij oppervlakkig en speel je binnen zes uur uit. Voor de online confrontaties heb je slechts een handvol modi en maps tot je beschikking. In zowel de singleplayer als multiplayer wordt uiteindelijk het potentieel niet ten volste benut en loert daarnaast eentonigheid om de hoek. For Honor kan de post-launch hulptroepen dus goed gebruiken om ook op de lange termijn overeind te blijven staan. Lees hier de volledige For Honor review.

Verhaal en setting For Honor speelt zich in een alternatief universum af, waarin ridders, samoerai en Vikingen met elkaar in oorlog zijn. Veel heeft Ubisoft nog niet uit de doeken gedaan, behalve dat elke factie een eigen campaign krijgt waarin je het tegen de bloeddorstige Apollyon opneemt. Deze Warlord of the Blackstone Legion bewondert de eer, strijdlust en meedogenloosheid van de bovengenoemde krijgers, maar ziet pacifisme als een onderdrukkingsmiddel van die waarden. Al duizend jaar gaan de drie facties met elkaar op de vuist, maar nu is het tijd om Apollyon te verslaan en de vrede te herstellen.

Campaign en multiplayer Hoewel de focus in For Honor vooral op multiplayer veldslagen ligt, heeft de game ook een singleplayer campaign. De Story Mode speel je alleen of samen met iemand anders. Slecht nieuws voor wie stiekem hoopt knus op de bank de nodige schedels in te hakken: splitscreen is niet aanwezig. Co-op is dus alleen samen met een andere online speler mogelijk. Daarnaast vereist de singleplayer permanente internetverbinding. De multiplayer van For Honor bestaat uit een drietal modi. Dominion is de spil waar de game om draait. Daarin neem je het in vier-tegen-vier tegen elkaar op. Daarnaast bestaat elk team uit hordes door computergestuurde krijgers. Het doel is om uiteindelijk als eerste duizend punten te behalen. Dat doe je door specifieke gebieden te veroveren en vast te houden alsmede zo veel mogelijk vijanden in de pan te hakken. Zodra je duizend punten behaald hebt, breek je het vijandelijke team en kan daar niemand meer spawnen of gebieden veroveren. Je wint uiteindelijk wanneer iedereen in het gebroken team zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Daarnaast is er ook Brawl en Duel waarin respectievelijk twee-tegen-twee en een-tegen-een gevechten plaatsvinden. Dat doe je in een best of five. De mappen zijn wel een stuk kleiner dan in Dominion. Een ander belangrijk verschil is dat er in deze twee multiplayermodi geen NPC's zijn en de extra vaardigheden van Heroes uitgeschakeld zijn. Het komt in Brawl en Duel dus echt neer op man-tegen-mangevechten. Een belangrijk onderdeel van de multiplayeractiviteiten is de Faction War metagame. In deze oneindige oorlog kies je de kant van een van de drie facties en strijd je voortdurend om territorium. Wanneer je een multiplayer match wint, krijg je War Assets die je kunt inzetten om territorium te versterken. Alle resultaten worden in de vorm van een zogenaamde turn periodiek in een wereldmap bijgehouden. Uiteindelijk komt er elk seizoen (die drie maanden duurt) een winnaar uit de bus.

Klassen In For Honor zijn er drie facties met ieder vier krijgers: Knights Warden (Vanguard)

Conqueror (Heavy)

Peacekeeper (Assassin)

Lawbringer (Hybrid) Samurai Kensei (Vanguard)

Shugoki (Heavy)

Orochi (Assassin)

Nobushi (Hybrid) Vikings Raider (Vanguard)

Warlord (Heavy)

Berserker (Assassin)

Valkyrie (Hybrid) Elke Hero beschikt over unieke wapens, uitrusting en vaardigheden. De Conqueror is bijvoorbeeld een logge maar sterke vleeshomp die in verdedigen het beste tot zijn recht komt. De Orochi is juist weer een behendige moordenaar met goede countervaardigheden die snel toeslaat. De Warlord moet het met zijn gladius en schild hebben van korteafstandsgevechten, terwijl de Nuboshi met zijn naginata tegenstanders juist het liefste op afstand houdt. Elke Hero heeft uiteindelijk zijn voor- en nadelen, en daarnaast ook zijn eigen moeilijkheidsgraad.

Maps For Honor heeft tijdens de lancering van de game zes maps: Citadel Gate

Cathedral

Overwatch

Forest

River Fort

Canyon Het gaat in deze mappen om middeleeuwse kastelen, Aziatische forten en ruige fjorden die het bloedige strijdtoneel tussen twee facties bieden. In de toekomst worden er nieuwe mappen toegevoegd. Ubisoft brengt die overigens gratis uit zodat de community niet verdeeld wordt.

Achter de schermen For Honor wordt door Ubisoft Montreal ontwikkeld. De studio was onder andere verantwoordelijk voor Assassin's Creed 2, Far Cry 3, Tom Clancy's Rainbow Six Siege en Watch Dogs. De studio is uit noodzaak ontstaan om nieuwe banen in Montreal te creŽren. Tegenwoordig werken er meer dan tweeduizend werknemers, waardoor het ťťn van de grootste ontwikkelaars ter wereld is.

Systeemeisen pc-versie Hieronder vind je de For Honor systeemeisen voor de pc-versie van de game: Minimale systeemeisen OS: Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10 64-bit

Intel CPU: I3-550

AMD CPU: AMD Phenom II X4-955

RAM: 4 GB

AMD GPU: Radeon HD 6970, HD 7870, R9 270, R9 370, RX 460

NVIDIA GPU: GeForce GTX 660,GTX, 750TI, GTX 950, GTX 1050

Geheugen GPU: 2 GB Aanbevolen systeemeisen OS: Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10 64-bit

Intel CPU: I5-2500

AMD CPU: AMD FX-6350

RAM: 8 GB

AMD GPU: Radeon R9 280X, R9 380, RX 470

NVIDIA GPU: GeForce GTX 680, GTX 760, GTX 970, GTX 1060

Geheugen GPU: 2 GB

Season pass en DLC Ubisoft komt met de nodige post-launch content in de vorm van een For Honor season pass. Je krijgt om te beginnen niet alleen zes nieuwe Heroes en exclusieve elite outfits, maar tevens zeven dagen lang early access om alvast exclusief met hen aan de slag te gaan. Daarnaast krijg je een sunbeam emote voor alle krijgers, drie scavenger crates, een exclusief embleem en dertig dagen Champion Status voor extra XP en loot. Toekomstige nieuwe maps, modi en gear is uiteindelijk voor iedereen beschikbaar.

Naast de gewone uitgave zijn er ook twee speciale edities, namelijk een Deluxe Edition en een Gold Edition. Deluxe Edition Game

Exclusieve lithografie

OfficiŽle soundtrack

Digital Deluxe DLC pack: helmversieringen, executie-effect, exclusief embleem en Boost Package Gold Edition Game

Season Pass

Exclusieve lithografie

OfficiŽle soundtrack

Digital Deluxe DLC pack: helmversieringen, executie-effect, exclusief embleem en Boost Package