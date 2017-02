A King's Tale: Final Fantasy 15 vanaf maart gratis

A King's Tale: Final Fantasy 15 is vanaf 1 maart gratis verkrijgbaar op PlayStation 4 en de Xbox One. Dat meldt uitgever Square Enix.

In de 2D-prequel vertelt Koning Regis een verhaal aan zijn jonge zoon Prins Noctis, het hoofdpersonage van Final Fantasy 15. Het verhaal speelt zich 30 jaar voor de hoofdgame af. Regis ontdekt dat monsters door de stad Insomnia zwerven en gaat op zoek naar kristallen om ze te verslaan.

In A King's Tale vecht je in verschillende stages tegen hordes vijanden. Regis gebruikt combo's, luchtaanvallen en magische aanvallen. Met lange combo's krijg je de mogelijkheid vrienden op te roepen of de speciale Armiger-aanval in te zetten.

