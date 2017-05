Prey - Alles wat we weten

De originele Prey uit 2006 kende een moeizame en vooral lange ontwikkelingsgeschiedenis. Bij Prey 2 is dat niet veel anders. Ondanks een indrukwekkende E3-demo in 2012 werd ontwikkelaar Human Head aan de kant gezet en de game geannuleerd. Arkane Studios nam de ontwikkeling over en is vervolgens volledig opnieuw begonnen. Prey is dan ook geen vervolg of zelfs geen reboot, maar staat los van alles wat er ooit aan is voorafgegaan. Het is een nieuwe game, die op zijn eigen benen staat. Wat dat precies inhoudt, zetten we voor je op een rijtje.

De Prey releasedatum is 5 mei 2017. De game is verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Jij neemt de rol aan van Morgan Yu. De game begint terwijl je net wakker wordt aan boord van Talos 1. Er is zojuist iets misgegaan en het Typhon-organisme heeft zich door het ruimtestation verspreid. Alsof dat niet erg genoeg is, ben je ook nog aan verschillende experimenten onderworpen. Je geheugen laat je in de steek. Het is onduidelijk hoe je op Talos 1 bent gekomen en wat je daar precies doet. Daarnaast is het ook de vraag wat het organisme van plan is. Het ligt immers niet rustig op je te wachten, maar voert wat in zijn schild.

Prey speelt zich in een alternatieve geschiedenis af. Na een aanvaring met een buitenaards organisme zetten de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hun meningsverschillen opzij. Samen bouwen ze een ruimtestation dat als gevangenis voor het zogenoemde Typhon-organisme fungeert. Nadat het organisme bijna uitbreekt en de volledige bemanning sterft, wordt het echter al snel verlaten. Jaren later neemt het bedrijf TranStar het verwaarloosde ruimtestation over en bouwt het om tot Talos 1, een hypermodern onderzoekscentrum.

Gameplay

Prey is geen 'Dishonored in space', maar wel een Arkane Studios-game in hart en nieren. Dat wil zeggen dat keuzevrijheid centraal staat. Niet zozeer in hoe het verhaal vertakt, maar wel in hoe je de game wilt spelen. Ga je voor traditionele wapens of bouw je liever je personage uit? Leun je zwaar op speciale krachten of neem je zelfs bepaalde vaardigheden van het Typhon-organisme over? Het zijn allemaal legitieme keuzes die je ook naar hartenlust met elkaar kunt combineren.

Het RPG-gedeelte van de game bestaat uit Neuromods. Daarmee kun je jezelf op allerlei manieren aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan meer kracht of uithoudingsvermogen. Maar Neuromods gaan verder dan simpelweg wat statistieken verhogen. Zo is het ook mogelijk om de verschillende vaardigheden van het organisme over te nemen. Met Mindjack kun je andere mensen controleren en met Superthermal laat je een plasmabom afgaan. Ideaal voor als je een val wilt zetten. Het is echter Mimic dat het meeste opvalt. Daarmee kun je voorwerpen in de wereld, zoals een koffiemok, nabootsen. Het is te vergelijken met de T-1000 uit de film Terminator 2: Judgment Day.

Maar wat jij kunt, kan het Typhon-organisme ook. Zo is het heel goed mogelijk dat jij de vorm van een stoel aanneemt en het organisme vervolgens jouw stoel kopieert. Vechten is op die manier niet mogelijk, tenzij je een intense staarwedstrijd daartoe rekent. Maar het toont wel het onvoorspelbare karakter van de game. Daarnaast zorgt het voor een flinke dosis spanning, want je weet nooit zeker of het nou echt een prullenbak is of een juist een vermomd Typhon-organisme. Die spanning neemt niet af, aangezien je met meerdere angstaanjagende vijanden krijgt te maken. Zo heb je de Poltergeist, een onzichtbare vijand die voorwerpen naar je gooit. Verder is er de Nightmare, een enorm gevaarte waar je heel je arsenaal tegen moet inzetten wil je het overleven.

Prey heeft standaardwapens zoals pistolen en shotguns. Het zijn echter de creatieve wapens die opvallen. De Disruptor Stun Gun is een opgevoerde taser en met de GLOO Cannon schiet je een soort van schuim dat heel snel hard wordt. Op die manier kun je vijanden vastzetten of een gaslek dichten. Het is zelfs mogelijk om er een geÔmproviseerde trap mee te maken. Dan heb je nog de Recycler Charge die als handgranaat fungeert. Het wapen creŽert een zwart gat dat alles naar zich toetrekt wat niet vaststaat. De ideale manier om vijanden uit te schakelen en de omgeving op te ruimen.

