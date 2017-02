Nintendo onthult downloadgrootte van digitale Switch games

Op de Japanse website van Nintendo zijn vanaf vandaag de downloadgroottes te vinden van een aantal Switch games die de komende maanden lanceren.

De Switch heeft een intern geheugen van 32 Gigabyte, waarvan een deel is gereserveerd voor opstartsoftware. Daarnaast is het mogelijk om het geheugen via een SD-kaart uit te breiden tot twee Terabyte.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 13.4 GB

Mario Kart 8 Deluxe - 8.00 GB

Puyo Puyo Tetris - 1.09 GB

Disgaea 5 - 5.92 GB

Snipperclips - 1.60 GB

I Am Setsuna - 1.40 GB

Dragon Quest Heroes 1 & 2 - 32.00 GB

Nobunaga's Ambition - 5.00 GB

De vermelde schijfruimte is enkel vereist wanneer je de games digitaal aankoopt. Bij de fysieke versies hoef je enkel ruimte te hebben voor updates en extra content.

Nintendo's nieuwste console komt uit op drie maart. Hier lees je nogmaals alle Nintendo Switch informatie.