Xbox One en Windows 10 krijgen "meer exclusives" in 2017

Volgens Xbox-hoofd Phil Spencer krijgen de Xbox One en Windows 10 pc's een "grotere en meer diverse" line-up van exclusieve games in 2017.

In een blogpost noemt Spencer titels als Sea of Thieves, State of Decay 2, Voodoo Vince: Remastered, Phantom Dust en Crackdown 3. Hij laat ook weten dat Xbox-gebruikers meer kunnen verwachten tijdens E3 2017.

"Met zo'n breed en gevarieerd aanbod aan games, constante verbeteringen aan Xbox Live en de aankomende lancering van Project Scorpio, wordt 2017 een ongelofelijk jaar voor Xbox One en Windows 10-gamers."

Tijdens Microsoft's E3 persconferentie worden er meer details onthuld over de Xbox Scorpio.