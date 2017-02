Blizzard stopt met het ondersteunen van zijn games op Windows XP en Vista. Dat kondigt de ontwikkelaar aan op zijn forum.

"Later dit jaar gaan we stoppen met het ondersteunen van [de besturingssystemen] voor World of Warcraft, StarCraft 2, Diablo 3, Hearthstone en Heroes of the Storm", aldus community manager Ornyx. Dat houdt in dat de games onspeelbaar worden op XP en Vista.

Blizzard geeft aan dat "een aanzienlijk aantal" spelers voorheen nog speelde op de oudere besturingssystemen, maar dat "de grote meerderheid" nu over is gestapt naar Windows 7, 8 of 10.

De games worden niet allemaal tegelijkertijd onspeelbaar op de oude systemen. Blizzard deelt spoedig een schema waarop te zien is wanneer ondersteuning voor welke game verwijderd wordt.

Onlangs is bekendgemaakt dat Hearthstone 390 nieuwe kaarten krijgt.