Het is zondag en dat kan maar één ding betekenen: Sluipschutters!

Vandaag maakt Sander Italië onveilig met zijn sniper rifle in Sniper Elite 4. Verwacht de finesse van een os, de sierlijkheid van een stier in een porseleinwinkel en een Carl die zijn engelengeduld probeert te bewaren.

We beginnen om 14:00 uur dus kom er gezellig bij om te keuvelen over sluipschutters, nazi's en andere onzin. We zien je daar!