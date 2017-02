Het idee achter iO ontstaat tijdens de 2012 Global Game Jam in Hilversum. Vier programmeurs werken onder de naam Xtra aan een game met als thema ouroboros: een slang die zijn eigen staart opeet. Het eindresultaat maakt zoveel indruk op ontwikkelaar Gamious dat het bedrijf samen met Xtra de game uitbreidt en op de markt brengt. De opzet van het oorspronkelijke idee is tijdens dit proces grotendeels bewaard gebleven, maar dan voorzien van een meer in het oog springende presentatie. Het resultaat is een boeiende game, die echter met enkele problemen worstelt.

Leden van de Partij voor de Dieren mogen rustig ademhalen, want de ouroboros rolt niet langer over het level. In iO maakt het reptiel plaats voor een bal die op commando van grootte verandert. Die mechaniek is de essentie van de game en helpt je om in elk level de platformpuzzels die tussen jou en het groene eindportaal staan op te lossen. Een grote bal rolt sneller van een heuvel maar vliegt met de vaart en elegantie van een vetgemeste legkip, terwijl een kleine bal sneller klimt en meer hoogte en afstand behaalt. De natuurkundige elementen in de game kloppen als een bus en iedere situatie is een test van je innerlijke Isaac Newton.

Wie bij Newton aan dat steriele natuurkundelokaal van de middelbare school denkt, kan rustig ademhalen: iO heeft namelijk een knallend kleurenpallet. De verschillende tinten springen van je scherm en het strakke design met simpele vormen zoals rechthoeken geeft het een overzichtelijke indruk. Dat in combinatie met muziek die niet onnodig op de voorgrond treedt, maakt de game een welkome gast op je scherm.

Fysica en een kleurrijke presentatie geven de game een eigen smoel, maar de besturing gooit nog wel eens roet in het eten. Op een controller rolt de bal met de joystick, D-pad of triggers. De twee laatstgenoemde opties geven de minste controle over je snelheid, maar de joystick leidt aan het zogenaamde Sonic-effect. Bij puzzels waarbij loopings een rol spelen ben je geneigd om je stick als het ware met de bal mee te bewegen. De besturing in iO herkent dat niet, waardoor je in het midden van de looping ineens stil staat en je een seconde later naar beneden valt.

Hoewel de combinatie van momentum en inschattingsvermogen elke puzzel telkens net iets anders maakt, is het maar de vraag of je het eindpunt bereikt. Aan de ene kant neemt de moeilijkheidsgraad de eerste honderd levels gestaag toe, maar aan de andere kant stijgen de latere levels erg snel in uitdaging. Daarnaast valt de game in die fase in herhaling. Alle puzzels bevatten varianten op hetgeen wat je eerder al voorgeschoteld kreeg, waardoor je na zo'n drie uur het gevoel bekruipt dat je dat al eens een keer hebt gedaan. Dat neemt de interesse om verder te gaan zo goed als weg.

Dat betekent niet dat iO geen goede ideeën heeft. Integendeel, de game doet zijn best om stapsgewijs nieuwe puzzelelementen te introduceren. Gedurende verschillende levels leer je bijvoorbeeld hoe de bal een rechte muur oprolt en wat het effect van kunstmatige zwaartekracht is. Een groot pluspunt is dat alle 225 levels vanaf het begin beschikbaar zijn. Is een level te moeilijk? Dan start je binnen een paar seconden gewoon het volgende. De 150 originele levels bevatten een oplopende moeilijkheid en voor de echte professionals zijn er 75 Irresisteball levels. Die collectie bevat de meest gecompliceerde puzzels uit de game en vragen het uiterste van je innerlijke natuurkundige.

iO is een interessante puzzelplatformer. De game blijft trouw aan de essentie van het originele idee en combineert een simpel concept met eigenzinnige gameplay. Het vergroten en verkleinen van de bal om puzzels op te lossen geeft een nieuwe dimensie aan elk level. Na verloop van tijd is de nieuwigheid er echter wel vanaf en valt de game in herhaling. De moeilijkheidsgraad gaat bovendien na een tijdje te snel omhoog. Het strakke design en de puike presentatie maken het uiteindelijk een prima puzzelaar van Nederlandse bodem.

iO is verkrijgbaar voor Android, iPad, iPhone, OUYA, pc, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows Phone en Xbox One.