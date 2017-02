Final Fantasy 14: Stormblood introduceert Samurai Class

De Final Fantasy 14: Stormblood-uitbreiding introduceert de Samurai Class. Dat zegt Square Enix dit weekend tijdens het Final Fantasy 14 Fan Festival.

Regisseur Naoki 'Yoshi-P' Yoshida kondigt tijdens het festival in Duitsland de klasse aan. De Samurai is een DPS-rol en gebruikt een katana als hoofdwapen. Vanaf level 50 is de klasse beschikbaar.

Als Samurai leer je oosterse vechttechnieken zoals 'Iai'. Daarnaast krijg je beschikking over 'Sen'-aanvallen. Die aanvallen zijn in de categorieën 'Setsu' (Sneeuw), 'Getsu' (Maan) en 'Ka' (Bloem) onderverdeeld. Ten slotte sla je in je katana energie op om krachtige aanvallen uit te voeren.

De MMORPG is voor de pc, PlayStation 3 en PlayStation 4 beschikbaar. De Final Fantasy 14: Stormblood-uitbreiding releasedatum is in juni. Zodra de uitbreiding lanceert, stopt Square Enix ondersteuning voor de PlayStation 3-versie van Final Fantasy 14: A Realm Reborn.