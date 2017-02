The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Alles wat we weten

Open-wereld Zelda-game . Weinig woorden doen de verbeelding van een gamer zó op hol slaan. In 2017 ervaar je het hoe het is om als Link vrij door een open landschap te reizen. Sinds de onthulling van The Legend of Zelda: Breath of the Wild staat de game bovenaan verlanglijstjes van Wii U-bezitters en gamers die uitkijken naar Nintendo's aankomende console, de Nintendo Switch.

Hoewel Nintendo de game eerder gepland had, is The Legend of Zelda: Breath of the Wild release op 3 maart 2017. De game lanceert dan op de Switch en Wii U. De Japanse fabrikant neemt daarmee op gepaste 'afscheid' van de laatstgenoemde console. Het is namelijk zeker dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild de laatste Nintendo game op de Wii U is.

Het lijkt alsof Ganons ravage een tijd geleden heeft plaatsgevonden. Toch tref je geen kale spelwereld aan. Integendeel, je reist door rijke natuurgebieden met groene weides, besneeuwde bergtoppen en kabbelende rivieren. Weg zijn de splitsingen tussen het lava-level en de woestijnwereld. In de open spelwereld van Breath of the Wild lopen gebieden geleidelijk in elkaar over.Nintendo stelt dat de open wereld tien keer groter dan is de overworld van Twilight Princess. Bovendien kun je meteen overal naartoe gaan. Op sommige routes stuit je echter op meer obstakels.

Al gauw merk je dat het koninkrijk Hyrule tijdens Links slaap verwoest is. De kwaadaardige Ganon is daarvoor verantwoordelijk. Hoewel de inwoners van Hyrule Ganon niet konden verslaan, sloten ze het kwaad in een kasteel op. Het is aan Link om Ganon te verslaan, voordat het kwaad zijn krachten terug heeft en ontsnapt.

Van het plot heeft Nintendo voorlopig enkel tipjes van de sluier opgelicht. De game begint wanneer de held Link uit een lange, diepe slaap ontwaakt. Hij lijkt ouder dan gebruikelijk. Alsof hij tijdens zijn slaap tot tiener is opgegroeid. Je hoort een vrouwelijke stem. "Open je ogen. Word wakker, Link." Zodra onze held opgestaan is, volg je de stem.

Gameplay

Shigeru Miyamoto sprak in 2014 al over de ambitie om de traditionele Zelda-formule te heroverwegen. Naast de open spelwereld introduceert Nintendo ook nieuwe impulsen aan de gameplay. Dat uit zich in het verkennen van de wereld en in gevechten met vijanden. Vanaf de eerste stap wil de game dat je zelf kiest welke kant je op gaat. Dankzij zijn spring- en klimvaardigheden heeft Link grote bewegingsvrijheid. Dat is handig, want tijdens je tochten kom je veel natuurlijke obstakels tegen zoals ravijnen of rotsen. Door bomen om te hakken, leg je een brug over een ravijn. En een rots beklimt Link zonder problemen. De game biedt ook verschillende eindes naar aanleiding van de keuzes die je in de game maakt.

Naast Links gebruikelijke trucjes kun je ook verschillende vervoersmiddelen gebruiken. Zo tem je meerdere dieren, gebruik je Links schild als een snowboard en vlieg je met zijn Paraglider door de lucht. Ook is er een fast travel-optie en bouw je vlotten om het water te trotseren.

Dankzij je omgeving houd je Links leven op peil. Schiet met je pijl en boog fruit uit bomen, pluk planten en paddestoelen, en jaag op dieren voor vlees. Je verzamelde ingrediënten breng je naar een van de kookpotten die over de spelwereld verspreid zijn. Zo bereid je eten dat Links gezondheidsbalk aanvult en ook positieve effecten zoals een verhoogde weerstand tegen de kou heeft.

Er lijkt voldoende in de game te doen. Naast het craftingsysteem en het hoofdverhaal bevat Breath of the Wild minstens zeventig sidequests en honderd Shrines. In die mini-dungeons is het jouw taak om verschillende puzzels op te lossen om zo de beloningen te bemachtigen. Ook zijn er nog verschillende mini-bosses te vinden en kun je met diverse minigames aan de slag. Tot op heden is alleen een golf-minigame aangekondigd.

De game beschikt over een 24-urige dag- en nachtcyclus. Daarbij staat een minuut gelijk aan een uur in-game. Dat maakt de game dynamisch. Zo kom je overdag andere vijanden tegen als 's nachts en genieten de personages in de gamewereld van hun welverdiende nachtrust.

Met zo'n interactieve omgeving nodigt Nintendo uit tot een experimentele aanpak in zowel verkenning als gevechten. Laat je creativiteit de vrije loop. De E3 2016 demo van Breath of the Wild toonde bijvoorbeeld een rotsblok op een richel waaronder twee vijanden stonden. Dat uitnodigende tafereel laat je niet aan je voorbij gaan en dus duw je het rotsblok van de rand bovenop je vijanden. In zulke situaties heb je geen grote ingeving nodig om afwisseling in combat te brengen. Zo kan de game monotone gevechten omzeilen.

In Breath of the Wild kun je ook Zelda-amiibo gebruiken. Alle beschikbare Breath of the Wild-amiibo geven een ander effect. De 8-bit Link-amiibo geeft je verschillende kratten met inhoud en de Ocarina of Time Link-, Wind Waker Link- en Wind Waker Zelda-amiibo geven je respectievelijk vlees, vis en planten. Door de Wolf Link-amiibo te gebruiken vecht Wolf Link met je mee.