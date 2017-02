Nintendo Switch - Alles wat we weten

Op 3 maart lanceert de Nintendo Switch, voorheen codenaam NX. De console functioneert als gameplatform voor in de huiskamer en tegelijkertijd als handheld wanneer je van huis bent. Nintendo zoekt dus weer innovatie, maar hoe dat uitpakt, weten we pas begin 2017. Door de officiële aankondiging van Nintendo Switch te combineren met eerdere lekken bij onze vrienden van Eurogamer.net hebben we al een goede kijk op de technische aspecten van de console, de games die in ontwikkeling zijn en vooral wat de Nintendo Switch wel en niet kan.

Console en handheld De Nintendo Switch is een kruising tussen een vaste console en een draagbare handheld. Om die afwisseling te kunnen maken, gebruikt Nintendo een modulair design. Het systeem heeft als hoofdcomponenten de Switch Console, Switch Dock en Joy-Con-controllers. De Switch Console is een los LCD-scherm. Dankzij de uitschuifbare stand kun je het scherm rechtop zetten. Ook plug je je hoofdtelefoon in de Switch Console. De Switch Console is echter niet als tweede scherm te gebruiken. De Switch Dock is op een televisie aangesloten en gebruikt netstroom. Door de Switch Console in de Switch Dock te schuiven, laadt het LCD-scherm op en zendt de Switch Dock de beelden naar je televisie. Volgens Nintendo is het hybride gamesysteem hoofdzakelijk ontworpen als console voor thuisgebruik. Hoewel je de Nintendo Switch op de tv kunt aansluiten en mee kunt nemen, benadrukt Nintendo dat het apparaat de Wii U noch de Nintendo 3DS vervangt. Of de Nintendo Switch digitale Wii U- en Nintendo 3DS-games afspeelt, heeft Nintendo nog niet gezegd. Wel is de productie van de Wii U ondertussen stopgezet.

Joy-Con-controllers en Switch Pro Controller Het Joy-Con-systeem bestaat uit ook uit meerdere los te gebruiken onderdelen. De Joy-Con(L) en Joy-Con(R) zijn respectievelijk de linker- en rechterdelen van het systeem, beide met knoppen en joysticks. Ook krijg je een frame getiteld de Joy-Con Grip. Net als de Switch Console en Switch Dock bieden de modules van het Joy-Con-systeem verschillende configuraties. Je schuift de Joy-Con(L) en Joy-Con(R) in aan de zijkanten van de Switch Console. Zo krijg je een draagbaar scherm dat een vergelijkbaar design heeft als de Wii U GamePad. Ook kun je de linker- en rechter-Joy-Con los gebruiken. Net als Wiimotes zijn ze los door één persoon, of gekanteld door twee afzonderlijke personen te gebruiken. Schuif je beide helften op de Joy Grip, dan beschik je over een controller. Ten slotte brengt Nintendo de Switch Pro Controller uit. Dat is een gewone controller die niet uit elkaar te halen is, en goed op de Wii U Pro Controller lijkt. De Switch Pro Controller is draadloos.

Specificaties? Specificaties heeft Nintendo nog niet genoemd. Wel heeft hardwarefabrikant Nvidia inmiddels bevestigd dat de Nintendo Switch een Nvidia Tegra-chip bevat. "De chip is gebaseerd op dezelfde architectuur die je in de snelste grafische kaart van GeForce vindt", aldus Nvidia. Door een bekende architectuur te gebruiken, zijn games gemakkelijk naar de console over te zetten en wordt ondersteuning door third party-ontwikkelaars vergemakkelijkt. Net als bij de Wii, Wii U, DS en 3DS heeft Nintendo met de Switch niet als doel om de hardware van de huidige generatie te overtreffen. Verwacht dus geen grafische kracht op het niveau van de PlayStation 4 of Xbox One. De Nvidia Tegra biedt eerder een balans tussen batterijduur en energieverbruik, die cruciaal zijn voor een draagbaar systeem. De exacte batterijduur van de Switch ligt volgens Nintendo tussen de drie en zes uur, afhankelijk van welke game je speelt. Wel stelt het bedrijf te streven naar een accu waarmee je ook 'comfortabel' speelt op plekken waar elektriciteit schaars is. Het is bovendien niet duidelijk of de Nintendo Switch de Tegra X1 of de nieuwste X2 gebruikt. Hoewel er nog weinig over de X2 geweten is, lijkt het aannemelijk dat de release van de Switch met de onthulling van de Tegra X2 samenvalt. Dat is echter op dit moment nog louter speculatie. Bovendien zijn er nog geen details bekend over de resolutie van het scherm van de Switch. Als Nintendo de Tegra X1 gebruikt, dan is die in ieder geval in staat om 1080p-beelden te tonen. Een 720p-output geeft echter wel een stabielere frame rate dankzij het lagere aantal pixels.

Launch games en andere bevestigde games Op het moment van schrijven zijn dit de Nintendo Switch launch games: Skylanders Imaginators

Just Dance 2017

1-2-Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Bomberman R

I Am Setsuna Daarnaast heeft Nintendo ook al diverse postlaunch-firstpartygames aangekondigd. Op 28 april lanceert Super Mario 8 Deluxe. Daarnaast staat voor dit voorjaar ARMS en deze zomer Splatoon 2 gepland. Fire Emblem Warriors en Pokémon Stars komen in het najaar uit, terwijl je Super Mario Odyssey tegen kerst kunt verwachten. Xenoblade Chronicles 2 is ook door Nintendo aangekondigd, maar het is nog niet duidelijk of die game dit jaar nog uitkomt. Daarnaast heeft Nintendo zijn plannen van third party games uit de doeken gedaan. Zo komen dit voorjaar onder meer I Am Setsuna, Rime, Binding of Isaac: Afterbirth+ en Sonic Mania uit. Later dit jaar kun je ook The Elder Scrolls 5: Skyrim, NBA 2K18, Project Sonic 2017 en Shovel Knight verwachten. Aangekondigde games zonder een releaseperiode zijn onder andere Dragon Quest 11, Minecraft: Story Mode, Steep, Stardew Valley en Rayman Legends: Definitive Edition. Ook komt EA Sports met een nieuwe FIFA, zit er een nieuwe Shin Megami Tensei in de pijplijn en heeft Suda51 een nieuw No More Heroes-project aangekondigd. Het is nog onduidelijk of het een derde deel in de reeks is, of een remaster van een van de eerdere games betreft.

Nintendo Switch releasedatum - prijs en bundels De Nintendo Switch komt op 3 maart 2017 uit. Oorspronkelijk was de Nintendo Switch launch voor 2016 gepland, maar deze werd door Nintendo uitgesteld. Onder meer om voldoende games klaar te hebben: "Niet alleen bij de launch, maar ook daarna moeten we een goede instroom van games kunnen voorzien", zegt president Tatsumi Kimishima. "Dit moet een platform worden waarvan consumenten een lange tijd kunnen genieten." Dit sentiment wordt ook door het hoofd van Nintendo of America Reggie Fils-Aime bevestigd: "We moeten onze software beter plannen dan bij de Wii U." De Nintendo Switch prijs is 299 dollar. Er is tot dusver geen officiële Europese prijs bekendgemaakt. Nintendo raadt dan ook aan om contact met je favoriete winkelketen op te nemen. Op verschillende webwinkels kost een Nintendo Switch pre-order op het moment van schrijven 329 euro, maar die zijn momenteel niet overal meer leverbaar. Een Nintendo Switch-bundel doos bevat het volgende: Switch Console

Switch Dock

Twee Joy-Con-controllers

Joy-Con Grip

Joy-Con polsbandjes

Stroomkabel en HDMI-kabel Over speciale bundels, bijvoorbeeld in combinatie met games, is verder nog niets bekend.