South Park: The Fractured But Whole - Alles wat we weten

De wereld is een gevaarlijke plek. Misdaadcijfers schieten de lucht in en de politie staat machteloos. Maar wanneer de nood het hoogst is, staan de superhelden klaar om toe te slaan. Superhelden met fantastische krachten en een onvermoeibaar plichtsbesef. Superhelden die samen het laatste bastion van de mensheid beschermen. Superhelden van ongeveer acht jaar oud die van hun ouders allang in bed hadden moeten liggen. Dit is South Park: The Fractured But Whole.

Setting De game is een rechtstreeks vervolg op South Park: The Stick of Truth, waarin jij als The New Kid net bent verhuisd naar South Park. De kinderen in het dorp zijn in de ban van fantasiefilms en lopen allemaal verkleed rond. Al snel raak je verstrengeld in een strijd tussen de Wizard King Cartman en High Jew Elf Kyle, die draait om die tak uit de titel. Nadat de Stick of Truth door een onbekende wordt gestolen, gaan beide facties op onderzoek uit. Vervolgens stuit je op een doofpotaffaire rondom een neergestorte UFO, Nazi Zombies en een allesvernietigende anusbom. Met andere woorden, de normaalste zaak van de wereld in South Park. De kinderen spelen dit keer superhelden en Cartman gooit meteen jouw verdiende status als koning in de prullenbak. Je moet daarom een nieuw superheldenpersonage maken - inclusief tragisch achtergrondverhaal - voordat je weer mee mag spelen. Maar al gauw blijkt dat de superheldengroep van Cartman en zijn vrienden op losse schroeven staat. Cartman heeft namelijk een franchiseplan opgesteld om zo veel mogelijk geld te verdienen met merchandise, Netflixseries en ensemblefilms. Dat plan schiet in het verkeerde keelgat en de kinderen besluiten om maar gelijk met het Civil War-gedeelte van hun verhaallijnen te beginnen. Opmerkelijk is dat je als vrouwelijk personage in South Park: The Fractured But Whole kunt spelen. In een interview geven South Park-makers Matt Stone en Trey Parker aan dat ze daar halverwege de ontwikkeling van The Stick of Truth al over dachten, maar dat het niet logisch was in de verhaallijn. Ditmaal konden ze er vanaf het begin rekening meer houden. Omdat de superheldengroep hoofdzakelijk uit jongens bestaat, word je als meisje wel anders behandeld. Volgens Stone en Parker zou het immers onlogisch zijn als de jongens zich totaal niets van een meisje zouden aantrekken.

Gameplay Net als zijn voorganger is The Fractured but Whole een RPG. Aangezien je een volledig nieuw personage moet maken, kun je kiezen uit verschillende klassen. Tijdens de E3 2016-presentatie zijn er drie getoond. De Brutalist is een korteafstandvechter, gespecialiseerd in het knock-out slaan van vijanden. De Blaster is daar dan weer het tegenovergestelde van; hij kan namelijk vanaf elke afstand toeslaan. Tot slot is er de Speedster, die met supersonische snelheden rent en vijanden aanvalt voordat ze er erg in hebben. Er zijn nog negen andere klassen, die op het moment van schrijven nog niet onthuld zijn. Elke class heeft zijn unieke vaardigheden, maar tijdens de presentatie is aangegeven dat je je lijst met vaardigheden zelf samenstelt. Het gevechtssysteem is veranderd. Het is nog steeds turn based, maar ditmaal is positionering een belangrijke factor. Je kunt dekking zoeken achter voorwerpen, en vijanden van hun positie wegtrekken of -duwen. Daardoor kun je een vijand tussen twee helden klem zetten en zo een combo-aanval inzetten. Of je gooit je tegenstanders tegen de omgeving voor extra schade. Vijanden kunnen echter hetzelfde bij jou doen. De volgorde waarin personages aanvallen is onderin het scherm zichtbaar, en met sommige moves kun je die manipuleren. Je positionering verandert ook tijdens het vechten. De Speedster bijvoorbeeld beschikt over een vaardigheid waarmee hij enkel in een rechte lijn schade toebrengt. Het bijkomende effect van die aanval is dat hij van positie op het raster wisselt. Zo kom je uit een benauwde hoek of juist dichter bij een andere tegenstander. Bij het selecteren van de vijand wordt zijn bereik namelijk getoond, waarop je tactisch kunt inspelen. De vaardigheid Human Kite ondersteunt je dan weer met laserstralen vanop lange afstand en Super Craig vervult de rol van tank. Door dat extraatje aan strategie beloven de gevechten ditmaal iets meer diepgang te bieden.