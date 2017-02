Apocalypse Now game heeft nieuwe crowdfundingcampagne

Zoetrope lanceert een nieuwe crowdfundingcampagne om de Apocalypse Now-game te kunnen financieren. Dat is gedaan met het oog op de tot nu toe tegenvallende opbrengsten van de Kickstarter-campagne.

De ontwikkelaar vraagt via Kickstarter 900.000 dollar voor de ontwikkeling van de game. Met nog negen dagen te gaan staat de teller echter nog op ongeveer 173.000 dollar en is het beoogde doel dus niet meer realistisch.

Via een nieuwe crowdfunding wil het team 5,9 miljoen dollar ophalen. Voor minimaal 25 dollar heb je uiteindelijk recht op de game, die ergens in 2020 moet uitkomen. De nieuwe campagne loopt 459 dagen.

Er is nu ook een nieuwe website voor de Apocalypse Now-game. Daar krijgen fans en backers niet alleen de nodige informatie over de ontwikkeling, maar kunnen ze ook met de ontwikkelaar communiceren. Zoetrope hoopt door middel van dialoog met de community de game uiteindelijk te kunnen realiseren.

Apocalypse Now moet een ode aan de door Francis Ford Coppola geregisseerde oorlogsfilm worden. De game moet een RPG met horrorelementen worden. De ontwikkelaar spreekt zelfs over "Fallout: New Vegas op LSD in Vietnam".