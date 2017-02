Sniper Elite 4 - 5 dingen die je moet weten

Sniper Elite 4 is inmiddels verkrijgbaar. Zoals de titel al doet vermoeden, is dit het vierde deel in de sluipschutterreeks van ontwikkelaar Rebellion. Naar goede gewoonte speelt de game zich tijdens de Tweede Wereldoorlog af, maar toch zijn er ook enkele opvallende nieuwe elementen. Wij zetten de vijf belangrijkste zaken voor je op een rijtje.

Il Duce De eerste twee games in de Sniper Elite-reeks speelden zich allebei in Berlijn af, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deel drie koos in 2014 voor een meer exotische setting in Afrika. Het vierde deel in de reeks kiest opnieuw voor zonnige oorden: Italië, anno 1943. Met Mussolini aan de mach, gaat Italië onder het fascisme gebukt. Als Amerikaanse sluipschutter Karl Fairburne sluit je je aan bij het Italiaanse verzet om de fascisten te verslaan en aan het einde luidkeels Bella Ciao te zingen.

Tactisch snipen Net als in Sniper Elite 3 moet je erg voorzichtig te werk gaan om heelhuids de levels door te komen. Al sluipend schakel je je vijanden uit met je pistool met geluidsdemper, om voor een goed overzicht naar hoge plekken op te rukken. Daar gebruik je eerst je verrekijker om vijanden te taggen, en vervolgens je trouwe sniper om ze uit te schakelen. De maps zijn deze keer veel groter en meer open, waardoor je nog meer opties ter beschikking hebt. Zo is Karl deze keer veel leniger: hij kan muren beklimmen en vlot langs richels manoeuvreren. Hij kan eveneens valstrikken opzetten en lichamen als boobytrap gebruiken. Als je er in slaagt om snel officieren te doden, slaan bepaalde soldaten trouwens op de vlucht.

Oude vertrouwde X-Ray Sniper Elite staat ook bekend om zijn gore en brutale slow-motion kills. Als vanouds krijg je bij bepaalde kills ook een X-Ray kill cam te zien. Daar zie je in huiveringwekkend detail welk traject je kogel door het lichaam van je slachtoffer aflegt. Je verdient ook XP met elk vakkundig gemaakt slachtoffer. Naargelang hoe stijlvol het schot is, krijg je daardoor extra ervaring. Zo scoort een headshot beter dan een simpel schot in de borst. Deze keer zijn er trouwens ook X-Ray kill cams mogelijk voor moorden met je mes. Creativiteit loont! :: Sniper Elite 4 review

Ook multiplayer Sniper Elite 4 bevat ook enkele multiplayeropties. Zo is de gehele campaign in co-op te spelen. Ideaal zodat één speler vijanden kan spotten, en de andere zijn sluipschutterskills ten volste kan benutten. Er zijn ook competitieve modi. In tegenstelling tot bijna alle andere multiplayershooters draait het hier niet om bliksemsnel rondlopen en schieten, maar wel om traag en voorzichtig te bewegen en je vijand neer te schieten voor hij jou ziet.

Target Führer Heb je een pre-order voor de game geplaatst, dan krijg je een extra missie voor de campaign genaamd Target Führer. Daarin infiltreer je een Mediterraanse marinebasis waar er in het geheim aan een onderzeeër wordt gewerkt. De basis heeft echter ook een speciale bezoeker, die jij koste wat het kost wil doden: Adolf Hitler. Net zoals de vorige Sniper Elite-games neemt Rebellion dus een loopje met de realiteit om zo je nieuwsgierigheid te bevredigen hoe het voelt om Hitler te doden. Sniper Elite 4 is vanaf nu verkrijgbaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Wil je meer weten? Lees dan ons uitgebreide overzicht van alle Sniper Elite 4 informatie die tot nu toe bekend is.