Wegens schemaconflicten is er vandaag geen Eurogamer Livestream.

Wist je dat je onze vorige Livestreams ook on demand kunt bekijken? Zo hebben we vorige week een Ghost Recon: Wildlands livestream gedaan, en de week daarvoor rolde er koppen in de For Honor Closed Beta.

Uiteraard hebben we nog veel meer content op ons YouTube-kanaal staan dus schroom niet om een kijkje te nemen! We zien je graag de volgende week weer voor een nieuwe livestream.