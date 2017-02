South Park: The Fractured But Whole is opnieuw uitgesteld.

Volgens het financiële rappot van Ubisoft komt de game nu uit in het nieuwe fiscale jaar. Dat loopt van april 2017 tot maart 2018. Ubisoft heeft nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.

Eerder is South Park: The Fractured but Whole uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2017. De game komt uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One.