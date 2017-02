Destiny 2 komt deze herfst uit

Uitgever Activision laat weten dat Destiny 2 deze herfst lanceert. De uitgever doet deze uitspraak in een gesprek met investeerders.

Met Destiny 2 wil Activision voornamelijk nieuwe spelers naar de serie lokken, alsook voormalige spelers terugwinnen. De uitgever benadrukt wel dat dit 'niet ten kosten van de bestaande spelersbasis mag zijn.'

"We vertrekken vanuit een sterk cinematisch verhaal met een reeks memorabele en herkenbare personages. Daarnaast zoeken we ook manieren om de game meer toegankelijk te maken voor de doorsnee speler, zonder de elementen te vergeten waar onze hardcore spelersbasis dol op is."

Of Destiny 2 ook op de pc uitkomt, is nog niet bekend. Activision vermeldt enkel dat het bedrijf met deze vervolggame een 'breder bereik' wil aanspreken dan met het origineel.

Destiny 2 stond oorspronkelijk gepland voor lancering afgelopen herfst. Momenteel werken verschillende teams van ontwikkelaar Bungie aan Destiny 2 om de game op tijd klaar te krijgen.

