Overwatch Capture the Flag modus blijft beschikbaar

Overwatch behoudt de Capture the Flag modus. Een patch breidt de modus uit van drie naar twaalf mappen. Blizzard-medewerker Jeff Kaplan maakte dit in de nieuwste Overwatch developer update bekend.

De Capture the Flag modus is geďntroduceerd tijdens het Overwatch Year of the Rooster event. De modus wordt middels de patch aanpasbaar. Dat betekent dat spelers de regels en de abilities van personages kunnen aanpassen. Het is nog niet bekend wanneer de patch uitkomt.

Overwatch lanceert vaker nieuwe modi tijdens speciale evenementen. Zo werd tijdens het Overwatch Winter Wonderland event Mei's Snowball Offensive geďntroduceerd. Deze modus was na het evenement niet meer speelbaar.

Geschreven door Mariëlle Salh.