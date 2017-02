Officiële Syberia 3 release bekend

Ontwikkelaar MicoÔds maakt de releasedatum van Syberia 3 bekend. De game lanceert op 21 april op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Een Nintendo Switch-versie volgt later dit jaar.

In Syberia 3 moet hoofdpersoon Kate Walker zien te overleven nadat ze door de Youkol-stam voor dood is achtergelaten. De game is een direct vervolg op het in 2004 uitgebrachte Syberia 2.

Bruce speelde vorig jaar tijdens de Gamescom-beurs al een vroege versie van de game. In zijn Syberia 3 preview lees je over zijn ervaringen.