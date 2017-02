Ontwikkelaar Forza Horizon opent nieuwe studio

Ontwikkelaar Playground Games richt een tweede ontwikkelingsstudio op. Playground Games is de maker van de Forza Horizon games, maar wil zich nu ook focussen op games buiten het racing genre.

Playground Games bestaat uit voormalige medewerkers van onder andere Codemasters en Bizarre Creations, en ontwikkelt sinds 2010 voor Microsoft de Forza Horizon games. Met deze nieuwe studio wil de ontwikkelaar zichzelf 'testen in nieuwe genres.'

"We hebben het gevoel dat we de afgelopen jaren vrij goed zijn geworden in het maken van racing games. We kunnen altijd beter worden, maar we willen onszelf graag bewijzen in een ander genre. Daarom willen we ook een aantal nieuwe getalenteerde mensen aantrekken."

Aan welk project de nieuwe studio concreet werkt, is nog niet bekend. Naast dit nieuwe project blijft Playground Games ook de Forza Horizon games ontwikkelen.

Vorige maand kwam de ontwikkelaar nog in de aandacht na het per ongeluk uploaden van een debug versie van Forza Horizon 3.