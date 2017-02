Final Fantasy 15 is 5 miljoen keer verkocht op dag van release

Square Enix maakt bekend dat Final Fantasy 15 bij de release op 29 november 5 miljoen keer is verkocht. Het is daarmee de meest succesvolle lancering in de serie.

Met 5 miljoen kopieën op de dag van release is de game volgens de uitgever op weg om de totale doelstelling van 10 miljoen verkochte eenheden te behalen. Final Fantasy 15 was hierdoor ook reeds vanaf de eerste dag winstgevend.

Hoeveel kopieën er sindsdien nog verkocht zijn, is niet duidelijk. Het laatste cijfer dateert van begin januari, toen de game 6 miljoen keer was verkocht.

Daarnaast meldt directeur Hajime Tabata ook dat 70% van de ontwikkelaars momenteel nog steeds aan de game werkt. Gratis updates, DLC en VR-support zijn momenteel in ontwikkeling. Zo krijgt Final Fantasy 15 in de toekomst een patch die Chapter 13 aanpast.

Hier lees je nogmaals onze review van Final Fantasy 15.