Het is zondag en dat kan maar één ding betekenen: Teamgevoel!

De Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Closed Beta is in volle gang! Het Eurogamer Benelux Squad is uitgerukt naar de open velden van Bolivia, waar ze de taak hebben om een drugskartel op te rollen. Kom gezellig meekijken en chatten, terwijl wij deze game eens stevig aan de tand voelen!