Fallout Shelter krijgt release op Xbox One en Windows 10

Fallout Shelter is vanaf 7 februari op de Xbox One en Windows 10 beschikbaar. Dat heeft ontwikkelaar Bethesda Games Studios bekendgemaakt.

Volgens Microsoft is Fallout Shelter onderdeel van Xbox Play Anywhere. Aangezien het sowieso om een free-to-play game gaat, heeft het in dit specifieke geval als voordeel dat je middels cross-play tussen beide platformen je progressie kunt uitwisselen. Tevens werkt de game volledig met een Xbox One controller.

Fallout Shelter is voor het eerst op een console speelbaar. Hoewel de game ook voor Windows 10 zijn debuut maakt, is het wel al op de pc verkrijgbaar. Fallout Shelter is namelijk sinds de zomer van 2016 exclusief via een Bethesda.net launcher speelbaar.

In Fallout Shelter beheer je je eigen Vault en moet je de inwoners daarvan tevreden houden door voldoende resources te genereren. De game werd tijdens de E3 2015 voor iOS gelanceerd en kwam twee maanden later ook op Android uit. Lees hier Bruces Fallout Shelter review.