PlayStation 4 patch biedt ondersteuning voor externe schijven

De nieuwste PlayStation 4 Firmware update biedt ondersteuning voor externe harde schijven. Dat laat Sony weten in een blogpost.

De nieuwste firmware update is nu in bčta, en stelt je in staat om USB 3.0 harde schijven tot 8 Terabyte aan te sluiten op de console. Hiermee vergroot je de opslagruimte van het systeem, en heb je meer ruimte voor je opgeslagen voortgang alsook games zelf.

Met de update kun je je favoriete screenshots als achtergrond voor het hoofdmenu plaatsen. Om tekst leesbaar te houden, kun je de omgeving rondom de functies donkerder maken en tekst van slagschaduw voorzien. Bovendien neemt het Quick Menu nu nog minder ruimte in beslag.

Het Quick Menu geeft je nu ook de mogelijkheid om Parties aan te maken. De lijst met notificaties is versimpeld en samengebracht tot één lijst, en met de nieuwe firmware update krijg je ook de mogelijkheid om openbare berichten en screenshots te delen in de Activity Feed van een game.

Tot slot laat Sony weten dat je nu 3D Blu-rayfilms kunt kijken met je PlayStation VR headset. Je kunt je nu inschrijven voor bčtatoegang tot de nieuwste update. Sony geeft aan dat er nog meer nieuwe functies in de update zitten, maar geeft daar later meer informatie over.

Op het NeoGAF-forum is een afbeelding opgedoken, die een vermoedelijke nieuwe functie van de PlayStation 4 Pro laat zien. In de afbeelding wordt er in het Japans gesproken over een "Boost Mode", die ervoor zorgt dat games zonder PlayStation 4 Pro patch soepeler spelen.

Het is nog niet duidelijk of de afbeelding legitiem is, of wat de "Boost Mode" daadwerkelijk verbeterd. Onlangs is wel bekend geworden dat Sony 9,7 miljoen PlayStation 4 consoles heeft verkocht