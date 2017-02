5 opvallende gamereleases februari

Nieuwe maand, nieuwe releases. Ook in februari staan weer de nodige games op je te wachten. Komende maand kun je vooral veel verschillende soorten games verwachten. Benieuwd of je weer je portemonnee mag trekken? Hieronder lees je de vijf meest opvallende gamereleases van februari.

Rebellion Developments komt deze maand met alweer het vierde deel in de Sniper Elite-serie. Opnieuw schakel je vanop lange afstand nazi's uit via gruwelijke slow-motion x-ray kills. Deze keer vormt het fascistische Italië het strijdtoneel.

For Honor

Datum: 14 februari 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One

Laat je niet misleiden door het feit dat For Honor op Valentijnsdag lanceert. De game draait namelijk om vikings, samoerai en ridders die met vlijmscherp wapentuig op eervolle wijze (of juist niet) elkaar de pan in hakken. Naast een multiplayermodus krijgt For Honor ook een diepgaande singleplayer.

