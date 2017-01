Hitman: The Complete First Season - 5 dingen die je moet weten

Hitman kwam vorig jaar via de digitale weg in episodes uit. Voor wie liever in één ruk door speelt en een fysiek exemplaar aan zijn collectie wil toevoegen: het complete eerste seizoen ligt inmiddels in de schappen. Wat moet je allemaal weten over het zesde officiële deel van Agent 47's moordpraktijken? De vijf belangrijkste dingen lees je hier.

Hitman draagt opvallend genoeg geen subtitel. Is de game een reboot? Of een prequel of sequel op een eerder verschenen deel? Volgens ontwikkelaar IO Interactive is het geen van dat alles. Althans, niet volledig dan. Hitman speelt zich in ieder geval zeven jaar na Absolution af, terwijl de proloog zich twintig jaar voor de rest van de game afspeelt.

Meer vrijheid, meer replay value

Daar waar Hitman: Absolution relatief lineair is, keert de ontwikkelaar in de nieuwe Hitman terug naar de roots van de serie. Elk level is een grote sandbox waarin je je doelwitten op talloze manieren kunt uitschakelen. Het level in Parijs bijvoorbeeld is zes keer zo groot als het grootste level in Hitman: Absolution.

Vrijheid is dan ook waar het om draait. Verdrink je je target met zijn hoofd in de wc of duw je hem van het balkon af? Ontsnap je per speedboot of per helikopter? Of leg je al je vijanden ongezien om, alsof je er nooit geweest bent? Er zijn talloze manieren om je missie te voltooien. Daarnaast geven de tientallen Challenges een impuls aan de herspeelbaarheid van elk level. En als dat nog niet genoeg is, is er inmiddels ook een Professional moeilijkheidsgraad in Hitman.