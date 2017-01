Torment: Tides of Numenera laat features vallen

Torment: Tides of Numenera laat een aantal features vallen. Deze features waren aangekondigd als stretch goals, maar zitten niet in de game. Dat laat ontwikkelaar inXile Entertainment weten.

Eén van de missende features is The Toy companion. Ontwikkelaar Eric Schwarz geeft aan dat deze niet meer in de game zit omdat het aantal companions te veel werd. Hij licht toe dat de studio de voorkeur geeft aan minder companions met meer diepgang en reactiviteit.

Een crafting feature mist eveneens. Tijdens het ontwikkelingsproces bleek deze feature niet te passen bij de gameplay. Elementen van het systeem zijn wel hergebruikt voor andere features in de game, zoals chirurgische procedures.

Ten slotte is een Italiaanse lokalisatie geannuleerd. De kosten zijn volgens inXile te hoog voor de beoogde opbrengsten. Er is een mogelijkheid dat een aantal missende features toch in de game komen. Schwarz maakt namelijk bekend dat gratis DLC en uitbreidingen in de planning staan.

Torment: Tides of Numenera is in 2013 aangekondigd als spirituele opvolger van Planescape: Torment. De game werd één van de succesvolste projecten op Kickstarter. Inmiddels is er door 74.405 donateurs meer dan 4 miljoen dollar opgehaald.

De releasedatum van Torment: Tides of Numenera is inmiddels bekend. De game lanceert eind februari op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Geschreven door Mariëlle Salh.