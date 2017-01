Yakuza 0 - 5 dingen die je moet weten

Al tien jaar lang vecht Kazuma Kiryu zich een weg door het fictieve Kamurocho. Om dat heugelijke feit te vieren brengt Sega op 24 januari Yakuza 0 uit. In die prequel kom je er zoal achter hoe Kiryu aan zijn leven als maffioso is begonnen. Zelfs de knotsgekke Majima Goro is speelbaar om het verhaal vanuit een ander perspectief te vertellen. Niet helemaal bekend met de serie? De vijf belangrijkste dingen lees je hier.

Japan, 1988 Japan is al sinds het eerste deel het strijdtoneel voor Kazuma Kiryu en de verschillende Yakuza-clans. Yakuza 0 springt terug in de tijd naar de gouden tijden van de jaren tachtig. In die periode is Japan een rijk land. In alle behoeften wordt er voorzien en alles is mogelijk. De vele clans plukken hier de vruchten van en werken zich een weg naar de top. Terwijl je met Kiryu aan een carričre bij de Tojo Clan begint, maak je de straten van het fictieve Kamurocho en Sotenbori onveilig. De twee wijken halen inspiratie uit Tokio's Kabukicho Shinjuki Golden Gai en Osaka's Dōtonbori.

Vechtersbazen Kiryu en Majima komen door de Yakuza geregeld in straatgevechten terecht. Tijdens die gevechten gebruik je reclameborden, honkbalknuppels, fietsen en andere objecten. Maar ook vuisten en voeten zijn handig om straatschoffies en andere Yakuza van je af te slaan. Nieuw in Yakuza 0 is de mogelijkheid om tijdens gevechten tussen verschillende vechtstijlen te wisselen. Kiryu heeft in totaal drie vechtstijlen. Brawler is een gebalanceerde stijl en lijkt op de vechtstijl uit voorgaande delen. Beast is een trage, maar krachtige stijl waarbij je zware wapens gebruikt. Rush is een stijl die de nadruk op snelheid legt. Majima heeft ook in totaal drie vechtstijlen. Thug is een gebalanceerde stijl. Slugger legt de nadruk op het gebruik van wapens, met name de honkbalknuppel. Breaker is een vechtstijl die dansmoves gebruikt.

Minigames Naast vrouwelijk schoon bezoek je eveneens locaties waar je op recreatieve wijze je tijd gebruikt. Darten, bowlen, biljarten, discodansen, mahjong, RC-races, en oude Sega-arcadegames zijn als minigames beschikbaar. Daarnaast verdient Kazuma Kiryu extra geld met het runnen van een hotline, waarin je bevallige dames op ludieke wijze voor een date kunt overhalen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar worstelende vrouwen, de karaokebar of het casino.