Nintendo Switch ondersteunt bij lancering geen streamingdiensten

De Nintendo Switch ondersteunt bij de lancering op 3 maart geen streamingdiensten zoals Netflix. Ook is de console in eerste instantie niet compatibel met oudere games en controllers.

"We willen van de Switch eerst en vooral een schitterende gameconsole maken", aldus Nintendo in een interview met gamesite Kotaku. "Daarom ondersteunt de console eerst geen streamingdiensten. We kijken wel hoe we die in een toekomstige update kunnen toevoegen."

Het gebrek aan backwards compatibiliteit geldt voor alle fysieke games die op andere Nintendo-systemen zijn gelanceerd. Zo kun je geen Nintendo 3DS-cartridges in de Switch steken. Over het eventuele overdragen van Virtual Console-games laat Nintendo niks weten.

Wat hardware betreft, geeft Nintendo wel aan dat het op termijn bekijkt om 'bepaalde controllers' met de Switch compatibel te maken. Ook wordt overwogen om externe harde schijven te ondersteunen.

