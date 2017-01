Tijdens de Fire Emblem Direct presentatie is Fire Emblem Heroes onthuld. De game komt uit voor smartphones.

In de game roep je Fire Emblem personages op uit voorgaande Fire Emblem games, die je inzet in tactische turn based gevechten. Hiervoor verzamel je Orbs door de game te spelen of door ze via microtransacties aan te schaffen. Door meer te summonen gebruik je steeds minder Orbs.

Nintendo geeft aan dat de game 'de intense gevechten bevat die fans van de reeks verwachten'. De personages hebben elk gesproken dialoog en nieuw artwork.

Op de website van de game kun je stemmen op jouw favoriete held uit de serie, en degene met de meeste stemmen wordt vervolgens aan de game toegevoegd.

De game komt op 2 februari uit op Android- en iOS-apparaten.