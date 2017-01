Tijdens de Fire Emblem Direct presentatie is Fire Emblem Echoes onthuld.

De game is gebaseerd op Fire Emblem Gaiden, die voorheen alleen in Japan op de Famicom uit is gekomen. In de getoonde trailer is te zien hoe twee jeugdvrienden Alm en Celica hun eigen koninkrijken regeren en uiteen worden gedreven.

De game bevat nieuwe 3D graphics en een hervertelling van het verhaal van Fire Emblem Gaiden. Cutscenes in de game zijn geproduceerd door Studio Khara, bekend van onder andere Ponyo en de Neon Genesis Evangelion-films.

De gameplay van Fire Emblem Echoes bevat naast de bekende turn-based gevechten onder andere ook kerkers waar je vrij in rond kunt lopen.

De game komt op 19 mei uit op de Nintendo 3DS. Samen met de release komen er ook amiibo van Alm en Celica uit.