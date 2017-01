Tijdens de Fire Emblem Direct presentatie is een nieuwe trailer van Fire Emblem Warriors getoond.

In de trailer is te zien hoe de gameplay van Dynasty Warriors is toegepast op de wereld van Fire Emblem. De game komt uit voor de Nintendo Switch en de Nintendo 3DS, en wordt ontwikkeld door de makers van Hyrule Warriors.

Tijdens de presentatie is er ook bekend gemaakt dat er een traditionele Fire Emblem game in de maak is voor de Nintendo Switch. Deze komt uit in 2018.