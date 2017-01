Bekijk: Gamenieuws van de week - #02-2017

Januari is doorgaans een makke maand voor gamenieuws, maar toch is er de afgelopen week heel wat gebeurd. De aankondiging van een nieuwe Nintendo console en games, releasedata voor een langverwachte fighter, een closed beta waarin het bloed weelderig vloeit en zelfs de annulatie van een Xbox exclusive. Dit zijn de belangrijkste nieuwsfeiten van 9 tot en met 13 januari 2017.

Samen met dit filmpje verwelkomen we ook Suzanne van Bart in de crew. Kom haar dus even gedag zeggen en haar wat feedback geven!

Wil je meer over de besproken nieuwsberichten weten? Lees dan: