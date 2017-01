Mass Effect: Andromeda - Alles wat we weten

Op 23 maart komt een einde aan het lange wachten op Mass Effect: Andromeda . De game werd voor het eerst in 2012 geteased, en na drie jaar van bijna-radiostilte met niet meer dan wat artwork of een erg kort filmpje kondigde uitgever EA de nieuwste Mass Effect tijdens E3 2015 eindelijk aan. Na heel wat speculatie over de uiteindelijke lancering maakte ontwikkelaar BioWare onlangs de Mass Effect: Andromeda releasedatum bekend. De game komt op de pc, PlayStation 4 en Xbox One uit. Met het einde van de lange lijdensweg in zicht is dit het perfecte moment om alles wat we over Mass Effect: Andromeda weten op een rijtje te zetten.

Verhaal en setting

Mass Effect: Andromeda neemt afstand van de gebeurtenissen in de originele Mass Effect-trilogie. Letterlijk zelfs, want de game speelt zich niet in onze Melkweg af, maar in het 'naburige' Andromeda-stelsel. Het uitgangspunt van de game is namelijk dat de gekende Melkweg-rassen zoals de asari, turians en mensen een gigantische ruimte-expeditie op poten hebben gezet: het zogenoemde Andromeda Initiative. Het doel is om in het Andromeda-stelsel een nieuw leven op te bouwen; om het voortbestaan van rassen te garanderen mochten de allesvernietigende Reapers in hun opzet slagen en het hele Melkwegstel uitroeien.

De expeditie lanceert tussen de gebeurtenissen van Mass Effect 2 en 3, en komt 600 jaar later in het Andromeda-stelsel aan. Dat heeft twee grote gevolgen. Ten eerste neemt de game afscheid van Commander Shepard en zijn kompanen. Hun verhaal is verteld, en BioWare wil in Andromeda met een schone lei beginnen. Daardoor is de game is ook toegankelijk voor nieuwkomers. Fans van de reeks moeten hun hoofd echter niet laten hangen: de ontwikkelaar heeft aangegeven dat er genoeg verwijzingen naar de originele trilogie te vinden zijn. We hopen alvast op iemand die druk bezig is wapens te kalibreren.

Het tweede gevolg van de ruimtereis is dat BioWare het einde van Mass Effect 3 kan omzeilen. Dat was op zijn zachtst gezegd nogal controversieel, en kwam volgens schertsende fans neer op het kiezen van je lievelingskleur. Dus de gebeurtenissen tot en met het bestormen van de Collector Base in Mass Effect 2 zijn wat Mass Effect: Andromeda betreft 'echt' gebeurd. Het is echter koffiedik kijken over wat zich daarna voltrekt. Ontdaan van 'einde-van-Mass-Effect-3'-juk heeft BioWare de luxe om een volledig nieuw verhaal te vertellen.

De ruimtereis naar Andromeda vindt plaats op twee soorten schepen. Enerzijds is er de Nexus, een gigantisch ruimtestation dat Mass Effect: Andromeda's equivalent is van de Citadel uit de originele trilogie. De Nexus heeft dan ook een gelijkaardige functie als de Citadel: je vindt er kooplui, wandelt er in kunstmatige tuinen rond of drinkt een Jupiter-pilsje in de bar.

Anderzijds zijn er de Arks. Dat zijn kanjers van ruimteschepen die met één specifiek ras bemand zijn. Zo vertegenwoordigt de Ark Hyperion met zijn 20.000 zieltjes de mensheid. Het is nog niet duidelijk hoeveel Arks er in totaal zijn en welke rassen Andromeda allemaal halen. De trailers verraden in ieder geval dat behalve mensen asari, turians, salarians en krogan er voet aan wal hebben gezet.

Natuurlijk heeft het Andromeda-stelsel ook zijn inwoners. Tot op heden zijn alleen de oorlogszuchtige kett bekend. Volgens BioWare stoot je tijdens het verhaal wel op redenen waarom de kett zich zo vijandig gedragen. Misschien heeft het wat te maken met de 'stranger in a strange land'-vibe die de ontwikkelaar wil oproepen. Het zijn uiteindelijk de koloniserende Melkweg-rassen die in het Andromeda-stelsel de gevestigde orde verstoren.

Mass Effect: Andromeda is overigens niet het begin van een nieuwe trilogie. Dat heeft de creatieve directeur van BioWare Mac Walters aangegeven. "We willen dat je aan het einde van de rit een gevoel van voldoening hebt", zegt hij. "We willen spelers prikkelen met het heldenverhaal van hun Ryder. Dat is een verhaal op zich, maar we willen dat ze zich afvragen wat er daarna volgt."