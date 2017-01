Bekijk hier de Nintendo Switch Presentation livestream

Nintendo organiseert vannacht een presentatie waarin meer informatie over de Nintendo Switch wordt onthuld. Een livestream van het evenement begint hier op vrijdag 13 januari om 5:00 uur in de ochtend.

Wat kunnen we van de presentatie verwachten? De verwachting is dat de prijs, releasedatum en launch games voor de Nintendo Switch worden onthuld. De precieze inhoud van de presentatie is op dit moment echter nog onbekend.

Nintendo onthulde de Nintendo Switch eind vorig jaar. Sindsdien zijn er al meerdere geruchten over de console opgedoken. Zo zijn er gisteren mogelijk afbeeldingen van gelicenseerde Nintendo Switch accessoires gelekt.

Daarnaast dook enige tijd geleden het gerucht op dat Virtual Console op de Nintendo Switch GameCube games ondersteunt. Een overzicht met informatie over de Nintendo Switch vind je op de site.