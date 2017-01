Pre-order DLC Deus Ex: Mankind Divided nu gratis voor iedereen

Ontwikkelaar Eidos Montreal laat weten dat de pre-order DLC voor Deus Ex: Mankind Divided nu gratis beschikbaar is voor iedereen.

Op de PlayStation 4 en de Xbox One is de content te downloaden via de PlayStation Store en de Xbox Marketplace. De content heet in beide winkels het Augmented Covert Agent Pack. De pc-versie krijgt automatisch een update.

De nieuwe content bestaat uit de Desperate Measures bonusmissie, een aantal skins voor hoofdpersoon Adam Jensen, een nieuw type pistool, een Combat Rifle en een aantal Praxis Kits.

De studio maakt ook een aantal digitale Deus Ex boeken (downloadlink) gratis beschikbaar. Zo zijn Deus Ex: Hard Line, mini comic The Dawning Darkness en een digitaal boek met illustraties gratis te downloaden.

Deus Ex: Mankind Divided is in augustus 2016 uitgebracht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Sander zijn Deus Ex: Mankind Divided review lees je hier nog eens.