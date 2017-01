Bekijk: Astroneer - Spotlight

Spotlight is een videoserie op het Eurogamer Benelux YouTube-kanaal. Twee of meer redacteurs gaan rustig samenzitten en spelen een uitvoerig stukje gameplay uit een interessante nieuwe game. Gezellig wat ouwehoeren over games!

Astroneer is een space survival simulator met heel veel diepgang en heel veel mysterie. Overleven op vreemde werelden in het uitgestrekte universum. Klinkt dat bekend? Ongetwijfeld: sommigen noemen het zelfs 'de game die No Man's Sky had moeten zijn.' Hoe het ook zij: Sander en Bruce gaan samen de pre-alpha versie van de game te lijf.

Astroneer zit voorlopig nog volop in testfases. Zelfs in deze pre-alpha versie is het echter al mogelijk om de game in het Nederlands te spelen. De game is speelbaar op de pc en Xbox One.