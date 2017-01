Rime is niet langer een exclusieve titel voor de PlayStation 4. De game komt in mei 2017 ook uit op de pc, de Nintendo Switch en de Xbox One.

Dat komt aan het licht nadat een Braziliaanse leeftijdsclassificatiewebsite Rime heeft toegevoegd aan zijn database. Sony heeft de rechten van Rime teruggegeven aan ontwikkelaar Tequila Works.

Rime is een cel-shaded adventuregame waarin een jongen door verlaten ruďnes reist, op een eiland vol gigantische wilde beesten.