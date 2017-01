Planet Coaster ontwikkelaar Frontier klaagt Atari aan

Ontwikkelaar Frontier Developments klaagt Atari aan. Volgens nieuwsoutlet TMZ gaat het hier om 2,2 miljoen dollar aan onbetaalde royalties van Rollercoaster Tycoon 3.

Frontier bevestigt het bericht. "Frontier heeft een klacht ingediend tegen Atari. We wilde dit sinds april 2016 zonder een juridisch geschil oplossen, maar we hebben helaas geen keuze meer. Verder mogen we niets kwijt over een lopende zaak", aldus COO David Walsh.

De gemiste royalties kwamen aan het licht nadat Atari zichzelf in 2013 bankroet verklaarde, en de verkoopcijfers van Rollercoaster Tycoon 3 hoger bleken dan Frontier dacht. Volgens de ontwikkelaar treuzelde Atari bij het uitgeven van het verkooprapport.

In 2007 ontstond er ook een geschil omtrent Rollercoaster Tycoon 3. Bedenker Chris Sawyer werd aangeklaagd door Atari wegens contractbreuk, omdat Sawyer Frontier zonder toestemming van Atari geholpen had met de ontwikkeling van die game. Dit werd buiten het gerecht opgelost.

Atari en Frontier Developments zijn op gebied van games ook directe concurrenten. Op de site lees je een Planet Coaster preview en een RollerCoaster Tycoon World preview, beide door Bruce.