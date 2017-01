Mass Effect: Andromeda release onthuld

Ontwikkelaar BioWare heeft de officiële releasedatum van Mass Effect: Andromeda onthuld. De game lanceert hier op 23 maart op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

De onthulling was onderdeel van een keynote op de Consumer Electronics Show, een elektronicabeurs in de Amerikaanse stad Las Vegas. Tijdens het evenement is onder andere een nieuwe trailer van de game getoond.

De studio toonde vorige maand nog Mass Effect: Andromeda gameplay tijdens The Game Awards. Hierin zijn onder andere een Krogan en Turian squadmate te zien. Eerder liet BioWare ook een nieuw alienras in Mass Effect: Andromeda zien.

Mass Effect: Andromeda is een paar jaar geleden officieel aangekondigd. De game speelt zich 600 jaar na de gebeurtenissen van de eerste Mass Effect-trilogie af en draait om de kolonisatie van een nieuw melkwegstelsel.