Valve onthult best verkochte Steam games van 2016

Valve onthult de best verkochte Steam games van 2016. Van hoogste naar laagste rang plaatst Valve de titels in een platinum, gouden, zilveren of bronzen rang.

De meest verkochte titels zijn multiplayer games zoals Counter-Strike: Global Offensive en Dota 2. Andere games uit 2016 zoals Civilization 6, Dark Souls 3, No Man's Sky, Tom Clancy's The Division, Total War: Warhammer en XCOM 2 verkochten ook goed.

De platinum categorie bevat tevens games die in 2015 lanceerden. Dankzij downloadable content staan Fallout 4, Grand Theft Auto 5, Rocket League en The Witcher 3: Wild Hunt ook in de hoogste categorie.

In de gouden rang vind je Dead by Daylight, Doom, King of the Hill, Rise of the Tomb Raider, Stardew Valley en Stellaris. Oudere games zoals Rainbow Six: Siege, Ark: Survival Evolved, Call of Duty: Black Ops 3, Arma 3, Warframe en Team Fortress 2 zitten ook in de gouden categorie.

Cities Skylines, Civilization 5, Deus Ex: Mankind Divided, Europa Universalis 4, Far Cry Primal, PayDay 2, Planet Coaster, Smite en Watch Dogs 2 scoren zilver. Astroneer, Dishonored 2, Firewatch, Hitman Left 4 Dead 2 en de Steam Controller behalen brons.

Eind vorig jaar konden gebruikers ook op de Steam Awards 1016 stemmen.