Gelukkig nieuwjaar, iedereen! We starten 2017 door terug te blikken naar het verleden.

Sander en Randolf streamen vandaag Resident Evil voor de PlayStation, in afwachting van Biohazard: Resident Evil 7 die later deze maand uitkomt. Kom er gezellig bij voor een babbeltje! We streamen zoals gewoonlijk van 14:00 uur tot 16:00 uur. Zie je dan!