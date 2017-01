5 opvallende gamereleases januari

Nieuwe maand, nieuwe releases. Ook in januari staan weer de nodige games op je te wachten. Komende maand staan vooral de Japanse ontwikkelaars te trappelen hun producten te lanceren. Benieuwd of je weer je portemonnee mag trekken? Hieronder lees je de vijf meest opvallende gamereleases van januari.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Datum: 12 januari 2017

Platform(s): PlayStation 4 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue is een hele mond vol, maar zit ook boordevol content. Zo krijg je een hd-remaster van Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD op de Nintendo 3DS, de film Kingdom Hearts χ Back Cover en tot slot het korte speelbare verhaal Kingdom Hearts 0.2. Alvast een zoethoudertje op de langverwachte Kingdom Hearts 3.

Gravity Rush 2 Datum: 18 januari 2017

Platform(s): PlayStation 4 Gravity Rush 2 is het vervolg op Gravity Rush, dat vorig jaar nog een remastered versie op de PlayStation 4 kreeg. Kat en Raven keren terug om de zwaartekracht te manipuleren, in dezelfde authentieke cel shading-stijl die je gewend bent. In tegenstelling tot het eerste deel bevat Gravity Rush 2 ook de nodige online features.

Resident Evil 7 Datum: 24 januari 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, PlayStation VR (ondersteuning), Xbox One Na een hele lading remasters komt Capcom weer met een nieuw deel. Resident Evil 6 kreeg de nodige kritiek, dus Resident Evil 7 gaat weer terug naar zijn roots. Het draait als vanouds om survival horror, maar dit keer vanuit een eerstepersoonsperspectief.

Yakuza 0 Datum: 24 januari 2017

Platform(s): PlayStation 3, PlayStation 4 Het is nog steeds wachten op een zesde deel in de Yakuza-serie, maar deze maand krijg je met Yakuza 0 alvast een doekje voor het bloeden. De game komt namelijk twee jaar na de Japanse release ook naar Europa. In de prequel ga je terug naar de jaren tachtig waar je in het bruisende nachtleven van Tokio flink de bloemetjes buitenzet. Lees hier: Yakuza 0 - Alles wat we weten.

Ook niet te vergeten... De 10 raarste games ooit Zo gek kan je ze zelf niet bedenken. Double Dragon 4

30 januari - pc, PlayStation 4 Call of Duty: Infinite Warfare Sabotage DLC

31 januari 2017 - PlayStation 4 Hitman: The Complete First Season

31 januari 2017 - pc, PlayStation 4, Xbox One Conan Exiles

31 januari 2017 - pc (Steam Early Access)