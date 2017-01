Opvallende gamereleases van 2017

Met games als Overwatch, Dark Souls 3, Battlefield 1, Uncharted 4 en XCOM 2 zijn gamers afgelopen jaar behoorlijk in de watten gelegd. Maar liever verwend dan verwaarloosd. Gaan we in 2017 wederom zo'n mooi jaar tegemoet? Laten we het hopen. Hoog tijd om de 25 meest belovende, officieel aangekondigde games voor het nieuwe jaar met je door te nemen.

Resident Evil 7 Datum: 24 januari 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, PlayStation VR, Xbox One Na het ietwat tegenvallende Resident Evil 6 slaat Capcom een andere weg in. De serie gaat namelijk terug naar zijn horror roots, maar dit keer vanuit eerstepersoonsperspectief. Dat is overigens geen toeval, aangezien de game ook met Sony's VR-bril te spelen is.

Yakuza 0 Datum: 24 januari 2017

Platform(s): PlayStation 3, PlayStation 4 Je zou bijna vergeten dat Yakuza 0 al twee jaar geleden in Japan is gelanceerd. Toch is Sega de rest van de wereld niet vergeten. In de prequel van de Yakuza-serie speel je wederom als Kazuma Kiryu, maar dan aan het einde van de jaren tachtig. Lees ook: Yakuza 0 - Alles wat we weten

For Honor Datum: 14 februari 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Wat doe je het liefst op Valentijnsdag? Op het digitale slagveld met ridders, vikingen en samoerai op elkaar inhakken natuurlijk. Toch is For Honor meer dan louter een hersenloze hack-and-slasher. Geduld en samenwerking staan namelijk centraal. Lees ook: For Honor - Alles wat we weten

Sniper Elite 4 Datum: 14 februari 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Rebellion komt met inmiddels alweer het vierde deel van de Sniper Elite-serie. De tactische third-person shooter speelt zich dit keer in 1943 in Italië af. Een geruststelling voor de puristen: ook daar kun je weer de nodige fascisten in je vizier van je sniper rifle nemen en op een stijlvolle manier van een kogelgat voorzien. Lees ook: Sniper Elite 4 - Alles wat we weten

Horizon Zero Dawn Datum: 1 maart 2017

Platform(s): PlayStation 4 Horizon Zero Dawn is de nieuwste game van de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games. Dit keer geen first-person shooter, maar een action-RPG. Je speelt als de jonge jager Aloy die in een post-apocalyptische wereld bevolkt door dinosaurusachtige robots moet zien te overleven. Lees ook: Horizon Zero Dawn - Alles wat we weten

Nier: Automata Datum: 10 maart 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4 Ontwikkelaar Cavia is zes jaar geleden opgedoekt, maar een groot deel van het Nier-team is tegenwoordig werkzaam bij Platinum Games. Het is dan ook niet heel vreemd dat de Bayonetta-ontwikkelaar dit keer de ontwikkeling van de Drakengard-spinoff voor zijn rekening neemt.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Datum: 17 maart 2017

Platform(s): PlayStation 4, Xbox One Een openwereldshooter van Ubisoft, geďnspireerd door Tom Clancy. Nee, het gaat hier niet om het vervolg op The Division, maar om een nieuwe Ghost Recon-game. In Wildlands ben je onderdeel van een Special Forces-team dat in Bolivia de bloederige strijd met drugskartels aangaat. Lees ook: Ghost Recon Wildlands - Alles wat we weten

Nintendo Switch Datum: maart 2017

Platform(s): Switch Is het een nieuwe handheld? Of is het een nieuwe console? De geheime 'Nintendo NX' hield de gemoederen lang bezig, maar het antwoord is vrij simpel: beide. Het hybride gamesysteem speel je namelijk thuis, maar neem je net zo makkelijk onderweg met je mee. Lees ook: Nintendo Switch - Alles wat we weten

"Super Mario" Datum: maart 2017

Platform(s): Switch Bij de lancering van een nieuw Nintendo-toestel mag Mario natuurlijk niet ontbreken. Hoewel er door de Japanse ontwikkelaar nog geen officiële titel is vastgelegd, maakt de Italiaanse loodgieter hoe dan ook zijn rentree. Het gaat om een 3D Super Mario die veel wegheeft van Super Mario 64.

South Park: The Fractured But Whole Datum: Q1 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Cartman, Stan, Kyle, Butters en vele andere bekende gezichten zijn terug voor een nieuwe absurde RPG. De flauwe woordspeling in de titel is overigens pure noodzaak. Het is uiteindelijk Matt Stone's en Trey Parker's creatieve oplossing op preutse retailers die huiveren voor het woord 'butthole'.

Outlast 2 Datum: Q1 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Outlast 2 is het griezelige vervolg op de first person survival horror uit 2013. Dit keer geen gekkenhuis, maar afgelegen boerderijen en kilometers lange maisvelden waarin je verstoppertje moet spelen. Het verhaal is gebaseerd op de Jonestown Massacre waarin sekteleider Jim Jones en meer dan 900 van zijn volgelingen collectieve zelfmoord pleegden. Lees ook: Outlast 2 - Alles wat we weten

Mass Effect: Andromeda Datum: Q1 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One BioWare's langverwachte vervolg op de Mass Effect-trilogie verlaat de Melkweg. Zoals de naam doet vermoeden speelt Mass Effect: Andromeda zich in het dichtstbijzijnde sterrenstelsel af dat nieuwe aliens en planeten herbergt.

Tekken 7 Datum: Q1 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Bandai Namco stelt het geduld van Tekken-fans buiten het land van de rijzende zon behoorlijk op de proef. Vechtersbazen geven elkaar in de Japanse arcadehallen namelijk al bijna twee jaar klop. En volgens kwatongen zou dit na twintig jaar beurse knokkels wel eens het laatste Iron Fist Tournament kunnen zijn.

Red Dead Redemption 2 Datum: Q4 2017

Platform(s): PlayStation 4, Xbox One Red Dead Redemption 2 is misschien wel de grootste gamerelease van het jaar. Er is nog weinig informatie over het vervolg op Rockstars western bekend. Wat echter wel vaststaat, is dat je naar het Wilde Westen terugkeert en je ook in een "volledig nieuwe multiplayer-ervaring" ongetwijfeld regelmatig je revolver moet trekken. Lees ook: Red Dead Redemption 2 - Alles wat we weten

Gran Turismo Sport Datum: 2017

Platform(s): PlayStation 4 Raceliefhebbers met een PlayStation 4 kijken er al reikhalzend naar uit: een nieuwe Gran Turismo. Zeker nadat ontwikkelaar Polyphony Digital de racegame naar het nieuwe jaar heeft doorgeschoven. Zoals de naam doet vermoeden, draait Gran Turismo Sport vooral om online racen en competitie, met dit keer zelfs ondersteuning van de FIA. Lees ook: Gran Turismo Sport - Alles wat we weten

Sea of Thieves Datum: 2017

Platform(s): pc, Xbox One Denk je aan Rare, dan denk je aan klassiekers als Donkey Kong Country, Perfect Dark en Conker's Bad Fur Day. Vervlogen tijden? De Britse ontwikkelaar is terug van weggeweest en kiest voor zijn nieuwste game het ruime sop. Sea of Thieves draait namelijk volledig om piraten, zeeslagen en schatzoeken.

Star Wars Battlefront 2 Datum: Q4 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One In 2017 geen nieuwe Battlefield, maar wel een vervolg op Star Wars Battlefront. Electronic Arts zegt goed naar naar de kritiek van spelers te hebben geluisterd en spreekt over een game die "grootser" dan het eerste deel wordt. Dikke kans overigens dat Battlefront 2 materiaal uit de meest recente films put.

Prey Datum: 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Een vervolg kwam er uiteindelijk niet, maar wel een reboot die de serie nieuw leven moet inblazen. Prey speelt zich af in een groot ruimtestation bevolkt door aliens. De game doet op het eerste gezicht denken aan Alien: Isolation, BioShock en Dead Space, maar laat zich echter niet makkelijk in een hokje plaatsen. Volgens ontwikkelaars Arkane is het in ieder geval geen horrorgame.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Datum: 2017

Platform(s): Switch, Wii U Van uitstel komt afstel? Niet als het aan Nintendo ligt, want de nieuwe Zelda-game komt er in 2017 toch echt aan. Dit keer speel je in een open wereld en - volgens geruchten - misschien zelfs wel als een vrouwelijke Link. Slecht nieuws voor wie op dag één al een Nintendo Switch in huis hebben: Breath of the Wild is geen launchgame.

Vampyr Datum: 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Vampyr is een action-RPG van Life Is Strange-ontwikkelaar Dontnod Entertainment. De game draait rond dokter c.q. vampier Jonathan Reid, die net na de Eerste Wereldoorlog terugkeert naar Londen. Zijn dorst naar bloed en afgelegde Eed van Hippocrates vormen een interessante dualiteit voor de speler.

Cuphead Datum: 2017

Platform(s): pc, Xbox One Cuphead is een 'run and gun'-platformer met de nodige pittige boss fights. De game van indie-ontwikkelaar Studio MDHR valt vooral door zijn cartooneske visuele stijl op, zoals je die uit vooroorlogse tekenfilms kent. Cuphead speel je ook co-op en wordt door Xbox Play Anywhere ondersteund.

Destiny 2 Datum: 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One De lancering van Destiny ligt inmiddels alweer meer dan twee jaar achter ons, maar nog steeds spelen miljoenen Guardians de online shooter. Er is nog niet veel over het vervolg bekend, behalve dat de game in 2017 uitkomt en pc-gamers volgens de geruchten dit keer niet worden overgeslagen.

Below Datum: 2017

Platform(s): pc, Xbox One Below is een top-down dungeon crawler waarin je een mysterieuze wereld afdwaalt en daar moet zien te overleven. De game is al diverse keren uitgesteld, omdat Capybara de puntjes op de i wil zetten. De indie-ontwikkelaar is daarom terughoudend met het geven van een nieuwe concrete releasedatum.

Pikmin Datum: 2017

Platform(s): 3DS Is de lancering van de Nintendo Switch het begin van het einde van de Nintendo 3DS? Pikmin maakt in 2017 in ieder geval zijn debuut op Nintendo's handheld. Dit keer bestuur je de kleurrijke, vreemde wezentjes met je stylus vanuit side-scrolling perspectief.

Star Citizen Datum: 2017

Platform(s): pc Star Citizen is een hyperambitieuze spacesim van Wing Commander-maker Chris Roberts. De game bevat zowel singleplayer als multiplayer, maar valt vooral door de talloze gameplay-elementen op. Dat de spanningen hoogverwacht zijn, mag ook wel. Er is via crowdfunding een astronomisch bedrag van ruim 150 miljoen euro binnengehaald - een absoluut record.

De agenda van 2017 is voor de jaarwisseling al goed gevuld, maar er komt meer. Zo kun je natuurlijk je handen in het vuur steken voor een nieuwe FIFA en PES. Daarnaast is de kans zeer groot dat aankomend najaar ook weer een nieuwe Call of Duty en Assassin's Creed uitkomen. En met een beetje geluk mag je straks met potentiële toppers als Days Gone, The Last of Us 2, God of War, Final Fantasy 7 en Quake Wars aan de slag. Kortom, 2017 belooft nu al een heel interessant gamejaar te worden!