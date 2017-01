De beste games van 2016

2016 was opnieuw een fantastisch jaar voor gameliefhebbers. Bijna elke maand kwam er een absolute topper uit. Of het nu volledige nieuwe games of sequels van succesvolle reeksen zijn; heel wat titels verdienen je aandacht. Maar wat zijn nu echt de allerbeste games van 2016? Wij zetten voor jou alle games op een rijtje die in onze reviews de felbegeerde Essentieel-badge kregen.

Conclusie van Johnny: Als je denkt dat Bloodborne en de Souls-games moeilijk zijn, dan zal Darkest Dungeon je aangenaam verrassen. Keer op keer zit je op het puntje van je stoel met je hart in je keel. De ervaring is genadeloos, maar nooit oneerlijk. Darkest Dungeon is een zeldzaam pareltje. Gepolijst, doordacht en diepgaand. Een origineel lichtpuntje in een verzadigde markt. Streng, rechtvaardig en zo verslavend dat de game je altijd voor nog een potje kan verleiden.

Darkest Dungeon is een beenharde roguelike met turn-based RPG-elementen die de nadruk legt op de mentale gezondheid van je personages. De game speelt zich volledig in 2D af, met een rij van vier helden. Daarmee ga je de meest afgrijselijke gedrochten te lijf in een poging om je landgoed en de eer van je familienaam te herstellen.

Conclusie van Mathijs: XCOM 2 frustreert. De game kruipt onder je huid en irriteert je met gemiste schoten, plotseling opduikende vijanden en lastige missiedoelen. Maar tegelijkertijd zegt XCOM 2: je kunt winnen, deze obstakels zijn te overkomen. Je krijgt gaandeweg het idee dat de game wil dat je een betere speler wordt. Omgevingen veranderen constant, maar leren je op den duur om overal op te anticiperen. Je groeit uiteindelijk in je rol als commandant en XCOM 2 groeit met je mee. In elk stadium van de game is er onzekerheid, spanning en uitdaging. Die mengelmoes smelt samen tot een ervaring in het strategiegenre die zich slechts zelden voordoet.

Deze sequel op de reboot van de legendarische XCOM-reeks is nog uitgebreider en uitdagender dan zijn voorganger. Jij bent de luis in de pels van aliens die de aarde hebben veroverd, en via tactische turn-based guerillagevechten probeer je de dominantie van het buitenaardse gespuis te breken. Je mag je concentratie geen moment verliezen, want teamleden die sterven, blijven permanent dood. Zweterige handen verzekerd!

Conclusie van Dirk: Niet alleen Miyazaki is weer terug naar zijn eerste succes, ook Dark Souls 3 blikt terug. Door inspiratie in de voorgaande games te vinden, voelen de wereld, combat en lore zowel vertrouwd als verfrissend. De game biedt enkele van de meest memorabele baasgevechten uit de Soulsborne-serie en dankzij de vele verstopte geheimen biedt de game meer dan genoeg om te ontdekken. FromSoftware houdt vast aan het credo dat de studio met Demon's Souls introduceerde: alleen een verdiende overwinning biedt voldoening. Met de afsluiter van de trilogie boekt de ontwikkelaar zelf ook terecht succes. Laten we nog eenmaal de zon aanbidden.

Het slotstuk in de trilogie actie-RPG's van ontwikkelaar From Software wil de reeks in schoonheid afsluiten. In het rijk Lothric ga je als vanouds ondode ridders, kwaadaardige beesten en intimiderende eindbazen te lijf. De moeilijkheidsgraad ligt nog steeds verpletterend hoog, zodat je tot het uiterste moet gaan om de overwinning in de wacht te slepen. En als je sterft, dan ben je opnieuw al je Souls kwijt.

Conclusie van Johnny: De geringe drijfveer voor het binnendringen voor andermans sessies doet echter helemaal geen afbreuk aan het totaalpakket. Alienation is vakkundig opgebouwd. Alle verschillende systemen werken goed samen. De vormgeving en de afwerking zijn bovendien schitterend. In tegenstelling tot genregenoot Helldivers is Alienation prima alleen te spelen en mocht je toch hulp wensen, dan is die nooit ver weg. Diepgang, uitdaging en herspeelbaarheid zorgen voor een verslaving waarbij je maar moeilijk de controller neer kunt leggen. Alienation is simpelweg de crčme de la crčme van de twin-stick shooters.

Ontwikkelaar Housemarque staat inmiddels synoniem met twin-stick shooters. Alienation is daar geen uitzondering op. Vanuit een isometrisch perspectief schiet je alleen of met anderen hordes aliens overhoop. Ondertussen vind je de nodige loot en kun je je personage uitbouwen.

Conclusie van Bert: Het slappe verhaal weegt niet tegen de schitterende gameplay op. Het voelt fantastisch om met een gevarieerd en goed geolied leger de vijand plat te walsen. De fundamenten die Intelligent Systems door de jaren heen heeft gelegd, zijn in Fire Emblem Fates: Birthright en Conquest tot in de puntjes afgewerkt. De nieuwe eenheden die Birthright introduceert, zijn de kers op de tactische taart. Fire Emblem Fates is strategisch topplezier op zakformaat..

Voor Intelligent Systems was het erop of eronder met Awakening, het vorige deel in de Fire Emblem-reeks. Die game was echter zo'n succes dat de ontwikkelaar niet één, maar twee nieuwe games maakte. Fire Emblem Fates: Birthright en Conquest zijn twee zijden van dezelfde glimmende gouden medaille. Het tenenkrommende verhaal moet je wel voor lief nemen.

Conclusie van Carl: Hoewel Nathans laatste tocht te traag op gang komt, doet dit uiteindelijk geen afbreuk aan het briljante avontuur dat erop volgt. Een grotere nadruk op klimmen krijgt genoeg afwisseling met grootse set-pieces die ingetogen genoeg zijn om geen karikatuur van zichzelf te worden. Het is een avontuur dat je om het kwartier met verbluffende locaties en situaties verbaast, maar daarbij niet vergeet om ook een goed verhaal te vertellen en je met flexibele gameplay uit te dagen. Groter is niet altijd beter, en dat heeft Naughty Dog maar al te goed begrepen. De laatste ontdekkingstocht van Nathan Drake is een onweerstaanbare schat. Niet te missen.

De Uncharted-reeks is ondertussen zowat het vlaggenschip van Sony, maar ontwikkelaar Naughty Dog vind dat het genoeg is geweest. In dit laatste deel wordt hoofdpersonage Nathan Drake tot het uiterste gedreven. Zijn doodgewaande broer duikt op, hij wordt achtervolgd door een machtige organisatie, en bij de zoektocht naar de piratenstad Libertalia is de actie is waanzinniger dan ooit.

Conclusie van Sander: Shadow of the Beast is groter dan de som van zijn delen. De game biedt niet enkel pure actie maar ook een uitgewerkte en artistieke wereld. Bovendien is het uitdagend en bevredigend gewelddadig, of je nu perfect speelt of niet.. Het verhaal is de kers op de vlaai; of je nu alleen Aarbron's wraak op de oppervlakte ziet, of het verhaal laat inkleuren door de vele optionele elementen. Heavy Spectrum slaagt in zijn missie om Shadow of the Beast te laten voldoen aan de eisen van moderne games, zonder zijn roots te verloochenen.

Shadow of the Beast is een remake van de gelijknamige Amiga-hit uit 1989. Je loopt van links naar rechts terwijl je vijanden tot reepjes snijdt en een zo lang mogelijke combo probeert te scoren. Klinkt simplistisch? Het is uitdagender dan het lijkt, en de unieke stijl van de game houdt het interessant.

"Shadow of the Beast is een waardige remake die de stijl van het origineel met strakke, moderne gameplay mengt."

Conclusie van Johnny: Doom is een totaalpakket zoals je het maar zelden tegenkomt. De singleplayer campaign is groot en uitgebreid. De verschillende arena's, het progressiesysteem, de geheimen en alle collectibles zorgen voor veel herspeelbaarheid. De game speelt behoorlijk vlot en is ontzettend verslavend. De multiplayer weet dankzij verschillende goed uitgewerkte modi en uitgebreide cosmetische opties uren te boeien. Dit is geen reboot, maar een heropleving. Id Software slaagt er met vlag en wimpel in om de Doom-ervaring naar een modern publiek te brengen zonder afbreuk aan het origineel te doen.

Doom is een reboot van de legendarische reeks die de first-person shooter eigenhandig uitvond. Ontwikkelaar id Software keert terug naar de basisprincipes en doet dat met verve: je start direct met demonen zo gewelddadig mogelijk af te slachten. Combineer dat met geslaagde moderne toevoegingen en extreem vlotte gameplay, en je speelt een shooter zoals ze al in tijden niet meer gemaakt worden.

Overwatch

"Het speelse Overwatch draait om snelheid, hectiek en bovenal plezier dat vooral samen met vrienden uitblinkt."

Uit de as van het geschrapte MMO-project Titan herrijst Overwatch. Ontwikkelaar Blizzard neemt dit keer afstand van strategie- of role-playing games en zet voet op het shootergenre. Overwatch is een competitieve team-based first-person shooter die enkele elementen uit het MOBA-genre heeft opgepikt. Het draait namelijk om Heroes die over unieke wapens, vaardigheden en zelfs een ultimate beschikken. En ook hier geldt als vanouds: easy to learn, hard to master.

Conclusie van Yvo: Er zijn slechts kleine smetjes op een grandioos eindproduct, dat met de beloofde aanvoer van content alleen nog maar verder kan groeien. Het team achter Overwatch is opgegroeid met FPS-klassiekers als Doom, Quake en Half-Life, maar heeft vooral een grote zwak voor culthit Team Fortress 2. Dus wat doe je tegen een tjokvolle shooter-markt gedomineerd door militaire shooters als Call of Duty en Battlefield? Niet zozeer het wiel opnieuw uitvinden, maar wel uit een ander vaatje tappen en inzetten op teamspel. Wanneer de synergie met je teamgenoten er is, bezorgt Overwatch je de leukste multiplayer shooter-ervaring sinds jaren.

